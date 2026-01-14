¿Cómo limpiar el excremento de perro del calzado y evitar bacterias indeseables?
El excremento de perro en la vía pública es un problema frecuente que afecta a miles de peatones. Además de generar una experiencia desagradable, los restos pueden adherirse al calzado, ingresar a los hogares y convertirse en una fuente de bacterias e infecciones.
De acuerdo con datos citados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en septiembre de 2024, la empresa Mars Petcare estimó que en México existen al menos 29.7 millones de perros y gatos en situación de calle, una cifra que continúa en aumento. Esto incrementa la presencia de heces de animales en calles y banquetas.
Cuando los residuos fecales están frescos, suelen quedarse atrapados en el relieve de la suela, lo que dificulta retirarlos y aumenta el riesgo de contaminación dentro de casas y espacios cerrados.
Materiales para limpiar el calzado con excremento de perro
El blog especializado Uahpet recomienda contar con los siguientes elementos para una limpieza adecuada:
- Papel desechable o periódico
- Detergente o jabón para trastes
- Guantes desechables
- Agua tibia
- Tarjeta vieja o palito desechable
- Cepillo de dientes viejo o cepillo de cerdas suaves
- Spray desinfectante
- Bicarbonato de sodio
Paso a paso para eliminar el excremento de perro del zapato
Estos pasos aplican para tenis, zapatos, botas o zapatillas:
- Retira el exceso: con guantes, utiliza la tarjeta o el palito para eliminar la mayor cantidad posible de residuos sin presionarlos en las ranuras.
- Limpia con papel: con papel o periódico, quita los restos visibles sin tallar para evitar que se esparzan.
- Prepara la solución: mezcla detergente o jabón para trastes con agua tibia y añade una cucharadita de bicarbonato de sodio o vinagre. Evita productos agresivos.
- Frota la zona: usa el cepillo para limpiar las áreas afectadas, sobre todo las hendiduras. Si el calzado es de gamuza o cuero, utiliza un paño húmedo.
- Enjuaga y seca: retira la mezcla con agua tibia, seca con una toalla limpia y deja que el calzado se seque al aire libre.
- Desinfecta: rocía con spray desinfectante y espolvorea bicarbonato de sodio dentro del zapato. Déjalo actuar toda la noche para eliminar bacterias y olores.
Precauciones al limpiar heces de perro
- No usar agua caliente, ya que puede fijar manchas y olores
- No frotar con fuerza excesiva para evitar daños en el material
- Adaptar el método según el tipo de calzado
Medidas para evitar pisar excremento de mascotas
- Prestar atención a zonas donde suele haber heces de perros y gatos
- Si tienes mascota, recoge siempre sus desechos
- Usar botas o cubiertas impermeables en áreas de riesgo
- Para calzado delicado o de alto valor, acudir a servicios de limpieza profesional
