¿Cómo limpiar el excremento de perro del calzado y evitar bacterias indeseables?

Evita bacterias indeseables en el calzado. Foto: Getty Images

El excremento de perro en la vía pública es un problema frecuente que afecta a miles de peatones. Además de generar una experiencia desagradable, los restos pueden adherirse al calzado, ingresar a los hogares y convertirse en una fuente de bacterias e infecciones.

De acuerdo con datos citados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en septiembre de 2024, la empresa Mars Petcare estimó que en México existen al menos 29.7 millones de perros y gatos en situación de calle, una cifra que continúa en aumento. Esto incrementa la presencia de heces de animales en calles y banquetas.

Cuando los residuos fecales están frescos, suelen quedarse atrapados en el relieve de la suela, lo que dificulta retirarlos y aumenta el riesgo de contaminación dentro de casas y espacios cerrados.

Materiales para limpiar el calzado con excremento de perro

El blog especializado Uahpet recomienda contar con los siguientes elementos para una limpieza adecuada:

Papel desechable o periódico

Detergente o jabón para trastes

Guantes desechables

Agua tibia

Tarjeta vieja o palito desechable

Cepillo de dientes viejo o cepillo de cerdas suaves

Spray desinfectante

Bicarbonato de sodio

Paso a paso para eliminar el excremento de perro del zapato

Estos pasos aplican para tenis, zapatos, botas o zapatillas:

Retira el exceso : con guantes , utiliza la tarjeta o el palito para eliminar la mayor cantidad posible de residuos sin presionarlos en las ranuras.

: con , utiliza la tarjeta o el palito para eliminar la mayor cantidad posible de residuos sin presionarlos en las ranuras. Limpia con papel : con papel o periódico , quita los restos visibles sin tallar para evitar que se esparzan.

: con , quita los restos visibles sin tallar para evitar que se esparzan. Prepara la solución : mezcla detergente o jabón para trastes con agua tibia y añade una cucharadita de bicarbonato de sodio o vinagre . Evita productos agresivos.

: mezcla con y añade una cucharadita de . Evita productos agresivos. Frota la zona : usa el cepillo para limpiar las áreas afectadas, sobre todo las hendiduras. Si el calzado es de gamuza o cuero , utiliza un paño húmedo.

: usa el para limpiar las áreas afectadas, sobre todo las hendiduras. Si el calzado es de , utiliza un paño húmedo. Enjuaga y seca : retira la mezcla con agua tibia , seca con una toalla limpia y deja que el calzado se seque al aire libre.

: retira la mezcla con , seca con una toalla limpia y deja que el calzado se seque al aire libre. Desinfecta: rocía con spray desinfectante y espolvorea bicarbonato de sodio dentro del zapato. Déjalo actuar toda la noche para eliminar bacterias y olores.

Precauciones al limpiar heces de perro

No usar agua caliente , ya que puede fijar manchas y olores

, ya que puede fijar manchas y olores No frotar con fuerza excesiva para evitar daños en el material

Adaptar el método según el tipo de calzado

Medidas para evitar pisar excremento de mascotas

Prestar atención a zonas donde suele haber heces de perros y gatos

Si tienes mascota, recoge siempre sus desechos

Usar botas o cubiertas impermeables en áreas de riesgo

en áreas de riesgo Para calzado delicado o de alto valor, acudir a servicios de limpieza profesional

