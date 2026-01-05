GENERANDO AUDIO...

Las heces de mascotas se clasifican como residuos orgánicos. Foto| Cuartoscuro



La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que las heces de perros y gatos requieren un manejo de desecho adecuado para evitar problemas de salud pública, contaminación ambiental y afectaciones al sistema de recolección de basura en la ciudad.

Recoger las heces con bolsas de plástico es la forma más habitual para desechar estos residuos; sin embargo, no es la opción adecuada. La alternativa correcta es utilizar bolsas compostables certificadas y depositarlas en contenedores destinados a residuos orgánicos.

De acuerdo con la Sedema, otra forma apropiada de manejo consiste en emplear papel higiénico y desechar los residuos en el inodoro o en coladeras circulares, cuando así esté permitido.

La Sedema explicó que en México, la mitad de la población tiene al menos un animal de compañía en su hogar. En promedio, cada uno genera alrededor de 600 gramos de materia fecal y 500 mililitros de orina.

Asimismo, existe la opción de integrarlos a una composta. Mediante sistemas que permiten transformar las heces, junto con otros restos orgánicos, en abono útil para las plantas.

¿Qué pasa con las heces de tu gato?

Para los gatos, lo más adecuado es utilizar areneros dentro del hogar. Existen distintos tipos de arena con métodos de disposición específicos.

Las arenas hidrosolubles pueden desecharse en el inodoro; las de origen orgánico deben depositarse junto con los residuos orgánicos. Mientras que las convencionales se eliminan como desechos sanitarios.

Entre las recomendaciones de la Sedema se encuentra enseñar a los gatos a usar el inodoro y evitar que defequen en espacios exteriores, ya que esto contribuye a la contaminación de azoteas, jardineras y áreas públicas.

¿Qué día del calendario deben sacarse?

En la Ciudad de México, las heces de mascotas se clasifican como residuos orgánicos. Por lo tanto deben sacarse los martes, jueves y sábados, según el calendario oficial de separación de basura que entró en vigor el 1 de enero de 2026.

De acuerdo con lo establecido, el camión de limpia recibe la basura de la siguiente manera:

Residuos orgánicos: martes, jueves y sábado

martes, jueves y sábado Residuos reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingo

lunes, miércoles, viernes y domingo Residuos no reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingo

Hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad de México no ha informado si se aplicarán sanciones a los ciudadanos que no cumplan con este requisito.

No obstante, los recolectores de basura no aceptarán los residuos si no se entregan de la forma establecida.

