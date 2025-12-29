Así será la nueva colección de camisetas Pokémon x Uniqlo

GENERANDO AUDIO...

Nueva colaboración llega. Foto: Facebook/Pokémon

Si pensabas que ya tenías suficientes camisetas de Pokémon, quizá quieras replantearlo; pues la marca japonesa de ropa urbana Uniqlo confirmó una nueva colaboración con la franquicia que llegará en 2026, justo a tiempo para seguir calentando motores rumbo al 30 aniversario de la franquicia más exitosa del gaming.

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de Uniqlo, la colección estará disponible a finales de marzo y contará con siete diseños distintos, pensados tanto para adultos como para niños. Como suele ocurrir en este tipo de colaboraciones, algunas camisetas se diferenciarán por el color base y el estilo gráfico según la talla.

Snorlax, Gengar y Pikachu lideran la colección

Captura de pantalla

Entre los diseños para adultos, uno de los más llamativos es una camiseta azul con Snorlax dormido en el pecho, acompañada de la frase “¡Snorlax despertó!”, un guiño directo al humor clásico de la saga. También destaca una camiseta gris protagonizada por Gengar, con una sonrisa traviesa que seguramente se convertirá en favorita de los fans del tipo Fantasma.

Para el público infantil, la estrella indiscutible es una camiseta de Pikachu en un intenso tono amarillo, ideal para quienes quieren llevar a su Pokémon favorito siempre encima. Además, tanto adultos como niños podrán encontrar una camiseta blanca con estilo acuarela que reúne a Bulbasaur, Charmeleon y Squirtle, acompañados de la frase: “¡Solo me quedan 3, pero puedes quedarte con uno! ¡Elige!”, una referencia directa a los primeros juegos de la saga.

Captura de pantalla

Pokémon rumbo a su 30 aniversario

La colaboración llega en un momento clave para la franquicia, ya que Pokémon cumple 30 años en 2026, con celebración oficial el 27 de febrero. Aunque en Occidente el fenómeno explotó un poco más tarde, su impacto fue tan grande que incluso cambió la industria del entretenimiento y el coleccionismo.

Uniqlo no es ajeno a este tipo de lanzamientos: a principios de año sorprendió con una camiseta de Magikarp, descrito irónicamente como un “experto salpicador”. Todo indica que la nueva colección seguirá apostando por el humor y la nostalgia.

Mientras tanto, Pokémon sigue expandiéndose en videojuegos con títulos como “Pokémon Legends: ZA” para Nintendo Switch, demostrando que la franquicia sigue tan viva como siempre… ahora también en tu clóset.