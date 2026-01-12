Cómo llevar una pantalla de 170 pulgadas en tu bolsillo con los ROG Xreal R1

GENERANDO AUDIO...

ROG Xreal R1 y ROG Xbox Ally X en CES 2026/Foto: Nación

¿Te imaginas poder ver todo el contenido que quieras en una pantalla de 170 pulgadas sin importar dónde estés? Ésa es la promesa de los ROG Xreal R1, un gadget que llegó para cambiar la manera en la que consumimos entretenimiento de manera inmersiva.

Durante CES 2026, ROG presentó su colaboración con Xreal, los ROG Xreal R1, lentes de realidad extendida (XR)que transforman cualquier dispositivo en una experiencia visual inmersiva con un campo de visión de 57°, resolución full HD de 1080p y el equivalente a ver un monitor de 171 pulgadas frente a ti. Tuvimos oportunidad de probarlos en el showroom de Asus y éstas fueron nuestras impresiones.

¿Con qué dispositivos funcionan los lentes de VR de ROG?

Gente probando los ROG Xreal R1 en CES 2026/Foto: Nación Gamer

Uno de los aspectos más llamativos de los ROG Xreal R1 es su conectividad. Gracias a su cable USB-C, los lentes pueden conectarse sin problema a dispositivos móviles, como celulares o tabletas, lo mismo que a consolas handheld. De hecho, en la demostración, pudimos ver cómo era conectarlos y jugar con una ROG Xbox Ally X. De igual forma, es posible conectarlos directamente a una computadora que tenga puerto USB-C y, en caso de que no, los lentes vienen con un dock con entradas HDMI que convierten la señal de cualquier dispositivo conectado, incluyendo consolas de videojuegos, como un Xbox Series X.

¿Qué tan grandes son los ROG Xreal R1?

A diferencia de otros visores de realidad virtual a los que estamos acostumbrados, con los que gran parte del rostro y/o la cabeza están cubiertos, los ROG Xreal R1 no son más grandes que unos lentes de sol promedio. Eso también ayuda con el peso, que no excede el de gafas estándar y, si acaso, el único tema a considerar es el del cable. Sin embargo, los lentes en sí no son incómodos, pesados ni dejan esa singular marca en la nariz que otros equipos más toscos.

Esto da una dimensión adicional de portabilidad a los lentes y, de esta forma, es posible convertir un video en un smartphone en una experiencia cinemática intensa. Incluso, vuelve más atractivo el cloud gaming vía smartphone, en tanto que ya no es necesario que nos quedemos sólo en la pantalla del celular; con los lentes, es como si estuviéramos frente a un monitor masivo y sin input lag. Si a esto sumamos que no necesitan batería para operar, sino que toman corriente del dispositivo al que se conecten, tenemos una integración idónea para jugar en movimiento y sin mayor complicación.

Juega en AR desde tu celular, tablet, handheld o consola

ROG Xreal R1/Foto: Nación Gamer

Los ROG Xreal R1 están diseñados para integrarse perfectamente al ecosistema ROG; sin embargo, no son exclusivos de ningún dispositivo y pueden conectarse sin problema. Con el tiempo que pudimos probar los lentes, intentamos jugar No Man’s Sky y Cyberpunk 2077, así como ver videos y no encontramos ninguna complicación. La tasa de refresco de 240 hz le va perfecto a los juegos, no notamos input lag de ningún tipo y, sobre todo, no resultó desorientador o desconcertante jugar en esa modalidad. Aunque es importante aclarar que también se pueden utilizar los lentes en modo de punto fijo en vez de tener visibilidad 3D.

Pero quizás lo más llamativo es la capacidad de llevar los juegos de consola a la realidad aumentada. Normalmente, un dispositivo como el PSVR o el Meta Quest son necesarios para jugar títulos en esta modalidad, lo que se vuelve restrictivo tanto en precio como en practicidad. Eso sí, la principal diferencia es que los ROG Xreal R1 no tienen poder de procesamiento por sí mismos, sino que dependen del dispositivo al que estén conectados. Ahora bien, la promesa de los ROG Xreal R1 es, precisamente, ofrecer movilidad y practicidad en una relación costo-beneficio a favor del usuario con una pantalla gigante virtual frente a tu entorno.

¿Cuándo salen a la venta los ROG Xreal R1?

Actualmente, no se tiene una fecha de lanzamiento exacta, sólo sabemos que se empezarán a enviar durante “la primera mitad de 2026”. Así que podremos esperarlos en cualquier momento entre este mes y junio.

¿Cuánto costarán los ROG Xreal R1?

No se confirmaron precios de lanzamiento, pero sabemos que los lentes vendrán en paquete con el dock para convertir la señal HDMI.

ROG Xreal R1 en CES 2026/Foto: Nación Gamer

