Xbox convierte la televisión en consola: la app llegará a Smart TVs Hisense con HomeOS en 2026

GENERANDO AUDIO...

¿Jugarías en esta modalidad? Foto: Microsoft

Microsoft quiere que jugar Xbox sea tan fácil como prender la tele; es por ello que la marca anunció una alianza con V (antes VIDAA) para llevar la app oficial de Xbox a ciertos Smart TVs Hisense y dispositivos con HomeOS en 2026, una jugada que refuerza su apuesta por el gaming sin consola y por llevar sus juegos a más pantallas en todo el mundo.

¿Cómo funcionará esta nueva alianza de Xbox con Smart TV´s?

Con esta integración, la televisión deja de ser solo un centro de entretenimiento pasivo y se transforma en una puerta directa al ecosistema Xbox, gracias a Xbox Cloud Gaming. El objetivo es eliminar barreras y permitir que más personas jueguen sin depender de hardware dedicado.

A través de la app de Xbox, quienes cuenten con Xbox Game Pass Ultimate, Premium o Essential podrán transmitir cientos de juegos desde la nube, incluyendo lanzamientos recientes y títulos que ya son clásicos entre los fans. Todo correrá directamente en el televisor, siempre que haya una buena conexión a internet y un control compatible.

Juegos disponibles:

El catálogo disponible apunta alto; ya que Xbox confirmó que en televisores con HomeOS se podrán jugar títulos como Call of Duty: Black Ops 7, Hollow Knight: Silksong y Clair Obscur: Expedition 33, reforzando la idea de que el cloud gaming ya no es una alternativa secundaria, sino una forma principal de jugar.

Más allá del catálogo, esta alianza consolida una tendencia que Xbox ha empujado en los últimos años, jugar donde quieras y como quieras. Para Microsoft, expandir Xbox Cloud Gaming a más dispositivos significa atraer tanto a jugadores casuales como a quienes buscan experiencias completas sin invertir en una consola tradicional.

Desde V, la lectura es similar. La compañía ve esta integración como una manera de convertir la televisión en un hub gamer, donde el acceso sea rápido, sencillo y global. La promesa es clara: encender la TV, abrir la app de Xbox y empezar a jugar en minutos.

¿Cuándo se podrá jugar en esta nueva modalidad?

La llegada de la app de Xbox a Smart TVs Hisense con V HomeOS está programada para 2026, y aunque aún no se han revelado los modelos exactos ni los territorios, el anuncio deja claro que el futuro del gaming pasa cada vez más por la nube… y por la pantalla más grande de la casa.