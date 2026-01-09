Se repite la historia: videojuegos más jugados del 2025 fueron los mismos que del 2024

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages

En un año lleno de lanzamientos, promesas de “el próximo gran hit” y apuestas millonarias por el modelo live service, los jugadores terminaron regresando a los mismos mundos de siempre; ya que acuerdo con datos de Circana, los cinco videojuegos más jugados en PlayStation por usuarios de Estados Unidos durante 2025 fueron exactamente los mismos que en 2024.

La información fue compartida por Mat Piscatella, director senior de Circana, y confirma lo que muchos ya intuían: el dominio de ciertos títulos es tan sólido que ni el paso del tiempo ni la llegada de nuevas propuestas han logrado moverlos del top.

¿Cuáles son los videojuegos más jugados en PlayStation?

En PlayStation, el ranking de 2025 quedó así: “Fortnite” en primer lugar, seguido de “Call of Duty“, “Grand Theft Auto V“, “Roblox” y “Minecraft“. No solo se repiten los nombres, sino el orden completo, una rareza en una industria que suele presumir cambios constantes.

En el caso de Xbox, el panorama es muy similar. Los cinco juegos más jugados en 2025 fueron los mismos que el año anterior, aunque con ligeros cambios en posición. “Fortnite” se quedó con el primer lugar, seguido por “Call of Duty“, “GTA V“, “Minecraft” y “Roblox“. En 2024, “Call of Duty” lideraba la lista, pero fuera de ese intercambio, el dominio es idéntico.

Estos datos refuerzan una realidad incómoda para muchos estudios, el espacio en la cima del gaming está prácticamente congelado. Los grandes juegos como servicio no solo concentran a millones de jugadores, sino que generan ingresos descomunales.

“Fortnite” superó los 5 mil millones de dólares en ingresos apenas un año después de su lanzamiento, y desde entonces no ha mostrado señales reales de desaceleración.

Este éxito explica por qué tantos desarrolladores siguen intentando replicar la fórmula, aunque el riesgo sea enorme. Algunos proyectos, como “Arc Raiders“, han logrado encontrar su lugar, pero la lista de fracasos es larga. Casos como “Warhaven“, que cerró apenas cuatro meses después de entrar en early access, muestran lo difícil que es competir en este terreno.

La gran pregunta es si 2026 romperá este patrón. Incluso con tropiezos recientes como la recepción dividida de “Call of Duty: Black Ops 7” o el buen desempeño de nuevos competidores, todo apunta a que el top cinco seguirá siendo muy parecido. Tal vez “Grand Theft Auto VI” habría cambiado el panorama… si no se hubiera retrasado hasta noviembre.