ROG cumple 20 años y lo celebró a lo grande en CES 2026 con su lineup, un ecosistema gamer completo

ROG Xreal R1 y ROG Xbox Ally X en CES 2026/Foto: Nación Gamer

Republic of Gamers, ROG para los cuates, es el nombre más importante de PC gaming en México, por lo que la celebración de los 20 años de su lanzamiento es un evento de suma importancia para la comunidad. Asus y ROG no encontraron mejor manera de celebrarlo que con la revelación de su lineup de productos durante la pasada CES 2026, celebrada en Las Vegas.

Tuvimos acceso al showroom de Asus, donde pudimos ver y probar de primera mano los productos de ROG que tendrán este 2026, esto fue lo que más llamó nuestra atención:

ROG Flow Z13-KJP y la colaboración entre ROG y Kojima Productions

Colaboración entre ROG y Kojima Productions/Fotografía: Nación Gamer

Uno de los anuncios más llamativos de toda la línea fue, sin dudas, la colaboración entre Kojima Productions y ROG. Al fusionar los lemas de ambas marcas, “For those who dare“, de ROG, y “From sapiens to ludens“, de KP, obtenemos “For ludens who dare“, o sea, para los jugadores que se atreven. Y atrevida es la palabra que mejor describiría esta fusión.

La pieza central de la línea es la ROG Flow Z13-KJP, una laptop gamer dos en uno con imponentes 128 GB de memoria LPDDR5X 8000, procesador AMD Ryzen AI Max+ 395, GPU Radeon 8060S, y una pantalla Nebula QHD (2560×1600) táctil de 13.4 pulgadas con 180Hz.

Además de tener un diseño inspirado en la propia mascota de Kojima Productions, Ludens, la filosofía estética del equipo nos recuerda a juegos como Death Stranding o Metal Gear, incluso desde los bocetos mostrados en el espacio de exhibición. Y para cerrar como se debe, incluye su propio case personalizado, un maletín metálico con espuma ajustada al tamaño de la ROG Flow Z13-KJP que hace que se sienta como un ítem dentro de un videojuego.

Dentro de la línea también se encuentran un mouse gamer, el ROG Keris II Origin-KJP, que incluye el sensor ROG AimPoint Pro de 42K dpi y tecnología de seguimiento sobre cristal, diseño ergonómico, botones personalizables y una vida útil de 100 millones de clics, un mousepad de neopreno y unos audífonos ROG Delta II-KJP, todos con el logo de Ludens y de ROG. Sinceramente, se trata de un deleite estético que ya la coloca como una de las mejores colaboraciones en cuanto a PC gaming se refiere.

Si bien no fue posible que nos compartieran información de precios, sí nos confirmaron que la línea llegará a México.

ROG Zephyrus Duo 16, la primera laptop gamer de pantalla doble de 16 pulgadas

ROG Zephyrus Duo 16” (2026)/Foto: Nación Gamer

Si bien Asus ya había lanzado en el pasado modelos de la Zephyrus Duo, equipos con monitores dobles que funcionan como extensiones o duplicados, éste sí es el primer equipo dedicado al gaming que incorpora dos pantallas de 16 pulgadas y, sinceramente, las posibilidades para los gamers son enormes.

De entrada, la ROG Zephyrus Duo 16 puede usarse a una sola pantalla, con un teclado magnético que puede ponerse sobre la pantalla inferior. Si se le retira el teclado, las pantallas dobles pueden usarse de forma vertical u horizontal. Finalmente, se puede utilizar en una posición en A, en modo tienda de campaña. Y esta modalidad es que más puede resultar conveniente a los gamers, ya que está diseñada prácticamente para juego cooperativo en un solo dispositivo. De igual modo, es posible que dos usuarios vean dos videos diferentes, cada uno en su propia pantalla, al estar en formato de carpa.

Esto, de entrada, propone una nueva manera de jugar, pero también abre la posibilidad a los streamers de utilizar una pantalla completa para jugar, mientras otra presenta información clave, como sus mensajes de chat en tiempo real o detalles sobre el rendimiento del juego. Y aunque no hay nada seguro que nos pudieran compartir públicamente, nos confirmaron que se están llevando a cabo pláticas con desarrolladores de juegos, para buscar adaptar títulos a este formato extendido, lo que nos hace pensar de qué forma podríamos tener una visión distinta, quizás con un plataformero que se beneficie de más espacio en pantalla hacia arriba o alguna manera de tener couch coop a dos pantallas completamente distintas en juegos como Split Fiction.

Este equipo cuenta con un procesador Intel Core Ultra 9 386H 2.1 GHz de 16 núcleos, GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti para portátiles con 12 GB GDDR7, un NPU Intel de hasta 50 TOPS pantalla ROG Nebula HDR OLED de 16 pulgadas a 3K (2880×1800)16:10, Memoria de 64GB LPDDR5X 8533 y 2TB de almacenamiento. Por lo que se encuentra en el rango alto de equipos de esta categoría.

ROG XReal R1, lentes VR pensados para el gaming en cualquier dispositivo

ROG Xreal R1/Foto: Nación Gamer

Una de las revelaciones que no esperábamos fue la de los lentes de realidad virtual de ROG en colaboración con Xreal. Este periférico es capaz de conectarse vía USB-C a cualquier dispositivo móvil, handhelds como la ROG Xbox Ally o PCs que cuenten con el puerto. Pero, gracias a su dock, también es capaz de convertir una señal HDMI, por lo que es posible obtener la experiencia VR con consolas.

Los ROG XReal R1 ofrecen una resolución full HD (1080p nativos) en un ambiente inmersivo 360 y, al probarlos, pudimos ver las posibilidades no sólo para el gaming, sino para el entretenimiento, ya que pude correr videos desde las aplicaciones de los dispositivos y, de esta forma, llevar siempre un cine de bolsillo que no requiere batería adicional, ya que se alimenta a través del cable del equipo al que se encuentre conectado.

Éstos son los primeros lentes para juegos micro-OLED FHD de 240 Hz del mundo; ofrecen un campo de visión (FOV) de 57° y, de acuerdo con las especificaciones de Asus, al usarlas se experimenta algo similar a estar frente a un monitor de 171 pulgadas.

