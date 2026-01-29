Draw Break 8 regresa en abril y se convierte en el punto de encuentro definitivo para artistas geek

GENERANDO AUDIO...

Si deseas ser diseñador gráfico esta es tu oportunidad. Foto: Draw Break

Si dibujas, modelas, animas o sueñas con trabajar en videojuegos, cine o cómics, Draw Break 8 no es una opción, es una cita obligada. El evento de arte 2D y 3D más potente de la escena creativa en México regresa con todo este abril, reuniendo talento internacional, reclutamiento real y una comunidad que defiende el arte hecho por humanos.

Draw Break no es una expo más. Aquí hay demos en vivo, conferencias, master classes, revisiones de portafolio, convivencia directa con artistas de alto nivel y hasta un concurso de ilustración en tiempo real. Todo pensado para gente que quiere vivir del arte… no solo postearlo.

Y ojo a este detalle clave, Draw Break es un espacio libre de IAs generativas. La comunidad no acepta el uso de estas herramientas en el proceso creativo.

¿Qué habrá en Draw Break?

Uno de los grandes diferenciadores de Draw Break 8 es que no vende humo. Habrá sesiones de reclutamiento directo con estudios como Keywords Studios y Liquid Development, además de la incorporación de Globant, que estará buscando talento 2D y 3D tanto realista como estilizado.

Ahora bien, el lineup de DB8 consiste en expertos en el tema tales como:

Ayse Aktas , artista conceptual que trabajó en Arcane con Fortiche, además de proyectos para Blizzard, Marvel y Riot Games.

, artista conceptual que trabajó en Arcane con Fortiche, además de proyectos para Blizzard, Marvel y Riot Games. Lorena Torres , animadora 3D mexicana que pasó de asistir a Draw Break a trabajar en Keywords Studios , con créditos en WWE 2K24 y Civilization VII.

, animadora 3D mexicana que pasó de asistir a Draw Break a trabajar en , con créditos en WWE 2K24 y Civilization VII. Racrufi , ilustrador mexicano con una sólida trayectoria y arte oficial para Magic: The Gathering.

, ilustrador mexicano con una sólida trayectoria y arte oficial para Magic: The Gathering. Alejandro Mirabal , artista conceptual cubano que actualmente trabaja en id Software , destacando su trabajo en Doom: The Dark Ages.

, artista conceptual cubano que actualmente trabaja en , destacando su trabajo en Doom: The Dark Ages. Dane Hallett , artista conceptual australiano con créditos en Mad Max: Fury Road, Alien Romulus y Predator Badlands.

, artista conceptual australiano con créditos en Mad Max: Fury Road, Alien Romulus y Predator Badlands. Elsevilla, creador del cómic Lullaby Wisdom Seeker y colaborador de marcas como Blizzard, Nintendo, Kojima, Marvel, DC y Wizards of the Coast.

Y sí: todavía faltan dos invitados por revelar.

Las master classes ya están disponibles y permitirán aprender directamente de artistas que han trabajado en Arcane, Doom, Alien, Mad Max y más. Un espacio ideal para pulir técnica, entender pipelines profesionales y escuchar experiencias reales, sin filtros.

¿Cuándo será el Draw Break 8?

La octava edición de Draw Break se llevará a cabo del 2 al 4 de abril de 2026, teniendo como sede SAE Institute (Condesa), uno de los puntos clave para la formación creativa en la CDMX.

Draw Break 8 no es solo un evento: es una puerta de entrada a la industria creativa geek. Si quieres aprender, conectar y demostrar de qué estás hecho, abril ya tiene dueño.