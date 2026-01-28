El universo Gundam se expande: Netflix confirma película con Sydney Sweeney y Noah Centineo

GENERANDO AUDIO...

El universo Gundam está a punto de dar uno de los saltos más importantes de su historia; pues tras años de rumores, silencios incómodos y cambios creativos, la película live action de Gundam finalmente empieza a tomar forma, y lo hace con un giro clave: Netflix será su distribuidor oficial.

De acuerdo con un reporte de Deadline, la película dejará atrás el plan de un estreno tradicional en salas para apostar por el alcance global del streaming, una decisión que podría llevar a la icónica franquicia mecha a millones de nuevos espectadores alrededor del mundo.

Para una saga tan influyente como Gundam, el movimiento no es menor: se trata de una franquicia pensada para audiencias masivas, pero también profundamente compleja en lo narrativo.

¿Qué se sabe de la película de Gundam?

El proyecto, que fue confirmado desde febrero del año pasado, por fin comienza a revelar piezas importantes de su rompecabezas. Según el reporte, Sydney Sweeney y Noah Centineo encabezarán el reparto, convirtiéndose en los primeros nombres de alto perfil asociados oficialmente a la adaptación.

Por ahora, la historia permanece bajo total secreto, ya que Bandai Namco y Legendary no han revelado detalles sobre la trama ni sobre qué etapa del vasto universo Gundam será adaptada.

La película estará escrita y dirigida por Jim Mickle, conocido por su trabajo en Sweet Tooth, lo que sugiere un enfoque más humano y emocional dentro de un contexto de ciencia ficción. Esto marca un nuevo rumbo creativo para el proyecto, luego de que Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island), quien había estado vinculado desde 2021, abandonara la producción.

Con Netflix al frente, un elenco popular y un nuevo equipo creativo, la gran incógnita no es si Gundam llegará a una audiencia masiva (eso parece garantizado), sino si esta adaptación live action será capaz de capturar la carga política, militar y emocional que ha definido a la saga desde sus orígenes.

