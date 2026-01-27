Creepy Nuts llega a México: el hip-hop japonés que conquistó el anime aterriza en CDMX

GENERANDO AUDIO...

¿Fan de “DanDaDan”? Tienes que ver esto. Foto: LoveJapan Entertainment

El hip-hop japonés que conquistó al anime y a los streams finalmente cruza el Pacífico; pues Creepy Nuts, el dúo responsable de algunos de los temas más virales del anime reciente, acaba de confirmar lo que muchos fans esperaban desde hace años: su primer concierto en México.

La Ciudad de México será una de las paradas clave de su primera gira por Norteamérica, un tour que los está colocando definitivamente en el radar global.

Para quienes no los tienen aún en el radar (cosa difícil si consumes anime), Creepy Nuts no es solo música, es flow, cultura urbana japonesa y energía de escenario llevada al límite. Su presencia en series como Mashle: Magic and Muscles y Dandadan los convirtió en un fenómeno que va más allá del J-rap tradicional.

¿Cuándo será el concierto de Creepy Nuts en CDMX y cuánto costará el boleto?

Integrado por R-Shitei en el micrófono y DJ Matsunaga, campeón mundial en tornamesas, Creepy Nuts se presentará en nuestro país el 19 de abril de 2026 en Pabellón Oeste. Las puertas abrirán a las 18:00 horas y el concierto arrancará a las 19:30, prometiendo una noche cargada de beats, scratches y barras afiladas.

Los boletos estarán disponibles a partir del 30 de enero de 2026 a las 9:00 horas a través de Ticketmaster. Habrá opciones para todos los niveles de fan, desde entrada general hasta paquetes VIP con beneficios exclusivos como soundcheck y acceso anticipado.

Precios (sin cargos):