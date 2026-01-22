¿Soy Frankelda tendrá videojuego? Entrevistamos a los hermanos Ambriz sobre el futuro de la franquicia

GENERANDO AUDIO...

Roy y Arturo Ambriz junto a Frankelda/Foto: Nación Gamer

Tras el éxito de Soy Frankelda en cines, así como su excelente recibimiento en HBO Max, quisimos platicar con Arturo y Roy Ambriz, los hermanos codirectores de la película, para que nos hablara más sobre el futuro de la franquicia que ambos cocrearon. En esta entrevista, nos contaron sobre influencias del gaming en la concepción del mundo de Soy Frankelda, en la exploración del mundo en otros medios y hasta de si podremos esperar merch, para los fans más dedicados.

Quisimos enfocarnos también en conocer cuál era su visión sobre hacer terror para niños, tocar temas profundos como la muerte sin caer en subestimaciones a la audiencia, y saber cómo incorporan el foclor mexicano en su visión de esta historia de alta fantasía oscura.

Entrevista con los hermanos Ambriz, cocreadores de Frankelda, ¿cómo hablarles a los niños de la muerte?

Nación Gamer: Para el público un poquito más especializado, al final del día nuestro público es geek y le fascinan los temas de animación, los temas mórbidos, los temas de fantasía, de fantasía oscura y les podemos dar un poquito más de contexto sobre esto. Entonces, en ese tenor, me gustaría saber cómo es tratar un tema tan profundo como de muerte, pero para los niños, cómo trabajar esa sensibilidad de un tema así.

Hermanos Ambriz: Nosotros sentimos que en la animación que a nosotros nos tocó de chicos en los noventa, como que era más natural hablar de estos temas difíciles. O sea, yo siento que hoy en día Disney ya no se atrevería a matar a Mufasa, la verdad, y El Rey León, a fin de cuentas, toda la película tiene sentido por la muerte de Mufasa.

Entonces nosotros creemos que hablar a los niños de la muerte y de otros temas ni siquiera sería raro. O sea, es como lo normal, es como que les tienes que decir que eso va a pasar y el cine justamente para eso nos sirve, para contar ideas, para que quienes vean una película pues sientan que viven otra vida. A nosotros se nos hace como algo muy bonito, casi una obligación del hacer cine y más cine que sabemos que van a haber niñas y niños. Quizás más bien nos enojamos con las otras películas que no están tocando los temas difíciles.

NG: O sea, no subestimar a la audiencia al final del día, ¿no?

HA: No, para nada. Y creo que nosotros lo decíamos, sabíamos que era verdad. Muchos nos decían que no, pero ahora comprobamos que sí. Es que el público mexicano es muy, muy, muy culto y está muy abierto a este a tocar temas difíciles. Y los niños también.

Yo siento que tiene que ver con la realidad con la que se vive en el país. Aquí es muy difícil vivir adentro de una burbuja y hay problemas serios, no en la vida cotidiana, muchas dificultades, muchas carencias y muchos obstáculos. Y los niños desde chiquititos lo vivimos aquí. Entonces yo creo que apostarle a hablar temas un poco más complejos en una narrativa que no sea tan prefabricada, que es algo que también nos cansa mucho de historias que dizque están muy bien contadas, pero ya sabes en qué© va a acabar y no te deja nada y nunca las quieres volver a ver. Aquí sabíamos qué iba, que podíamos conectar con algo más complejo y así fue.

Entonces creo que el objetivo es no subestimar ni a los adultos ni a los niños.

NG: Justo pensando en el público mexicano, ¿por qué creen que le guste tanto la animación? Aquí siempre ha sido un bastión bien fuerte de animación. Y pues hay que entender el fenómeno y hay que conocer mucho el público, pero ¿por qué creen que se ve?

HA: Yo siento que México es un país que promueve mucho la imaginación, desde las mitologías prehispánicas, los mitos y las leyendas, el realismo mágico, la forma en la que se afronta la realidad misma. Es un país donde en todos lados se encuentras artesanías e inclusive ya las vemos tan presentes en todas partes que no nos damos cuenta de que son artesanías como una piñata. Por ejemplo, cada estado del país, y no sólo cada estado, sino casi cada población, hace nacimientos navideños en técnicas súper distintas. Hay poblaciones donde se favorece lo churrigueresco y lo ultra colorido, y otras donde se hace en barro negro y con detalles sobrios y minimalistas. Entonces, como que estamos en un país donde hay una búsqueda estilística que para nada se puede promediar.

No podemos decir cuál es el estilo mexicano porque hay muchísimos estilos mexicanos. Entonces, como que en esa búsqueda de descifrar la realidad a través de la estética.

Bueno, a nosotros nos encanta jugar por ahí y esa es una de las razones por las que hicimos Frankelda sobre una mujer escritora, sobre una persona creativa que le gusta pensar alternativas a la realidad.

NG: Ahora en los videojuegos, normalmente, al menos medio que nos atañe de este lado, sucede mucho que en los videojuegos que se producen en México, siempre como esta necesidad al principio de adaptar nuestras propias mitologías, pero se pelea mucho con la idea de caer en el cliché. Ya hay como esa referencia de que siempre hablamos de luchadores, siempre hablamos de culturas prehispánicas, siempre hablamos de Día de Muertos. Entonces, ¿cómo se reconcilia esta necesidad de expandir la mitología mexicana en otros medios, pero sin ser siempre de lo que hablemos?

HA: Yo creo que hay lugar para todo, todas las historias. Yo veo muy válido y muy bonito que se cuenten historias, se retomen leyendas y mitos o el folclore mexicano. Pero sí es cierto que ya se ha hablado mucho de estos temas.

Entonces, así­ como hay lugar para esas historias, también hay lugar para las otras que no necesariamente tenga que caer en esos lugares, muchos como mexicanos o como personas de Latinoamérica, pero específicamente hablando de México, que es donde estamos, todo el folklore y así­ muchas veces lo sentimos nosotros como folklore, no es nuestra realidad día a día, o sea, nosotros salimos y hay tráfico, hay este edificios, hay este otro tipo de problemas, este hay muchos paisajes diferentes, hay otro tipo de entretenimiento, hay otro tipo de problemas que también nos hablan mucho al respecto. Entonces hay muchas historias por contar, hay muchas realidades.

Nosotros con Frankelda queríamos eso, queríamos que se sintiera mexicano. Pero hacer un imaginario de alta fantasía nuevo que tiene elementos mexicanos, pero no es que estemos retomando tal cual un mito específico o y lo chistoso es que en otros lugares en el del mundo donde han visto Frankelda, nos han preguntado que si Frankelda sí existió, o sea, si era una escritora mexicana y creen que la tomamos y que como que hicimos una historia con unas historias que sí había escrito y muchos creen que el Topus Terrentus sí es parte del imaginario mexicano. Lo cual nos da mucho gusto porque se quiere decir que se siente sólido.

NG: Bueno, ya es parte del imaginario mexicano, ¿no? Al mostrarlo de esta forma en el cine y ser parte del cine mexicano y la primera película de la animación en stop-motion en México, pues de alguna forma se convierte en real, porque cristaliza el imaginario colectivo.

HA: Gracias

¿Soy Frankelda tendrá un videojuego?

NG: Yo sé que ustedes no son, no son tan gamers o no sé si de repente ya han jugado algo, ¿pero hay algo de juegos que haya inspirado la estética o la narrativa de Frankelda? Porque en cierto punto, ya hacia al final de la película, cuando está este conflicto armado, están las facciones y está este ejército armándose, se siente como el inicio de un juego, como una cinemática inicial. Entonces, ¿hay algo que les haya atraído de ahí­?

HA: Hay varias cosas. Ahí yo te voy a decir una bien clara. No quiero spoilear exactamente el momento por si para quienes no lo hayan visto. Pero una transformación de Herneval es tal cual Pokémon y es un efecto hecho cuadro por cuadro con diferentes esculturas, pero la referencia fue cuando tapan un Pokémon con una pokébola.

NG: Fue cuando pasa lo del libro, ¿no?

HA: Exacto, pero también hay otros videojuegos muy bonitos. No he jugado tanto como quisiera, pero sí que algo que me encanta en un videojuego es explorar mundos. Entonces, por ejemplo, para mí jugar los juegos de Jedi: Survivor me fascinó. Y ver estos templos antiguos y explorarlos me importaba más como meterme y más que la historia y ganar, me importaba más como que ir a ver los paisajes que había.Y tengo el libro de arte y sí queríamos esa experiencia, que se sintiera en un mundo vasto, enorme.

Hicimos muchos sets que salen unas tomas, pero que se sintiera que el mundo es gigante y que Frankelda podría ir a explorar y que no acabarían, no, entonces esa puede ser una referencia.

Elden Ring también me empecé a jugar y no pude, pero lo poco que puedo hacer sin que me maten me fascina también ver ex personajes y una vez tuve una mala experiencia que golpeo a un personaje que era un cofre, un como un jarrón. Y lo maté y leí por todos lados que era lo peor que podías hacer. Entonces reiniciarlo fue chistoso.

NG: Sí justo, mencionas juegos muy centrados en el lore, que al final pues a ustedes les gusta mucho esto; la construcción del mundo y el sistema de magia va más o menos por ahí­. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta: ¿Piensan explorar el universo de Frankelda en otros medios? Digamos, no sé, tal vez un cómic, novela gráfica, videojuegos, tal vez VR, una experiencia VR, algo por el estilo. ¿O no lo han considerado?

HA: Ya tenemos escritos unos cómics, así que nada más es cuestión de encontrar exactamente la forma para poder materializarlos. Ya era un proyecto inclusive que teníamos, que nos llenaba de emoción, pero ahora es un muy buen momento ya para pasar a esa nueva fase y algo que nos encantaría y le hemos hablado mucho, es un videojuego.

Todo depende, o sea, ahorita afortunadamente la película fue un éxito en México, ahora falta ver si logramos que conecte en otras partes del mundo, que llegue a otros territorios y ahora sí que, si hay demanda, si hay gente alrededor del mundo que quiere más de Frankelda, pues podría haber muchos otros proyectos al alrededor, no en la periferia de la historia central de Frankelda.

Siempre hemos dicho que un personaje buenísimo para explorar en videojuegos sería Mitelitas, el jefe de la guardia, es el caballero principal, es como nuestro Lancelot, por así decirlo, y ya fuera de él de joven o no sé, estaría muy bonito, pero no sabemos todavía qué va a pasar.

NG: Justo es lo que quería preguntarles. ¿Qué sigue para el universo de Frankelda? Una secuela, un spin-off sin ella y más centrado en el Topus Terrentus, su mitología, otros personajes. Porque se ve que está Frankelda, sí, pero justo el universo es mucho más expansivo. Y ya que están las bases planteadas, ya que está todo sólido, se puede seguir construyendo hacia arriba.

HA: Así es. De hecho, en los cómics que tenemos escritos no sale Frankelda. Bueno, sale lo mínimo, mínimo, mínimo. Bueno, ya estoy spoileando demasiado, pero sí nos interesa mucho ese universo, pero como tal la saga de Frankelda la visualizamos como 3 películas, así que no sabemos si se va a lograr o no. Depende mucho de que el público lo pida, de que haya esa necesidad de ver más. Del buen recibimiento en HBO Max también depende mucho de eso, ahora que ya está en la plataforma. Pues depende mucho de cuántas visualizaciones haya y de si la gente la quiere ver más de una vez para pues demostrar que si hay un público esperando ver más.

NG: Justo ahora que mencionan que llega ya a streaming, es una pregunta compleja, pero es esta cuestión del cine contra el streaming, esta dicotomía que se está haciendo. ¿Ustedes creen que haya coexistencia o que hay una guerra santa con los puristas que van más por el cine y que piensan que no se puede sacar de las salas una película?

HA: Mira, yo creo que son decisiones que están muy lejanas a nosotros los mortales. Yo te puedo decir es que tuvimos una muy bonita experiencia en el cine y ahora estamos teniendo una experiencia padrísima de estar en HBO Max. Sentimos que regresa a su casa, ¿no? O sea, donde nació la serie de Los sustos ocultos de Frankelda. Y yo creo que son experiencias diferentes y ahorita aprovechen mucho que sea en HBO Max.

Entonces como cineastas estamos muy agradecidos con el cine, pero también estamos muy agradecidos con las plataformas.

También en esto que platica Roy que es una experiencia distinta, está padrísimo porque algo que no nos imaginábamos es que ahora mucha gente nos ha escrito “hoy vi 4 veces Soy Frankelda porque todo el día que estuve trabajando, haciendo tarea, la puse en la tele y estarla escuchando una tras otra vez.” Pues esa forma de ver las películas también está padrísima, porque se van convirtiendo en tu vida.

Ya no es que pongas en pausa al mundo para verlas, sino que se integran a tu entorno y está padrísimo.

También nos han mandado muchas fotos de la gente viendo Soy Frankelda en sus casas en HBO Max, a veces en proyector y televisionzota o hay quien tiene una pantallita en medio de los peluches o entre sus juguetes. Y está padrísimo como la película literalmente llega a sus casas. Está genial.

Mercancía oficial de Soy Frankelda

NG: Y justo ahora que mencionan juguetes y peluches, quería preguntarles qué hay sobre la merch. ¿Vamos a ver el vinilo? ¿Van a sacar figuras de acción? ¿Están teniendo algún tema de licenciamiento o cómo podemos tener más de Frankelda en casa?

HA: Yo creo que este depende mucho, igual de lo mismo, de cómo le vaya. Es difícil, se necesita una gran inversión y lo que es lo que más queremos desde hace mucho tiempo, pero como hemos platicado, no cuando empezamos a hacer la película no teníamos ni idea de si iba a llegar en cines, si es que iba a pasar. Entonces acabarla fue muy difícil, fue un milagro haberla podido acabar, entonces para que salieran juguetes a tiempo tendría que haber empezado hace un año.

Entonces, si todavía no sabíamos si iba a llegar a cine, si iba a funcionar, había dudas por muchas partes, pues era imposible pensar en el merchandising.

Esperamos que ahora que le fue muy bien y que ahora que en HBO Max fue la número uno en el día del estreno, que se abran las puertas para que sí haya más, ahora sí podamos llegar con más fuerza de merchandising.

Soy Frankelda y Los sustos ocultos de Frankelda ya se encuentran disponibles en HBO Max.

