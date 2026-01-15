¿El futuro del gaming está en PC? Entrevistamos a Kris Huang, director del comité general de ROG (Republic of Gamers)

GENERANDO AUDIO...

Línea de productos ROG (Republic of Gamers)/Imagen: Asus

Durante CES 2026, tuvimos la oportunidad de platicar con Kris Huang, director general la unidad de negocio de ASUS de equipos para gaming y espacios de trabajo, así como director del comité de Republic of Gamers. Este año, se celebra el aniversario 20 de ROG y al ser la marca más importante de PC gaming en México, quisimos aprovechar para conocer cómo han sido dos décadas para la marca, pero también que nos diera perspectiva sobre el futuro de la industria.

Actualmente, el gaming en PC enfrenta varias disyuntivas. Primero, el precio de los componentes pinta para elevarse cada vez más gracias a factores como los aranceles y la escasez de RAM, pero, irónicamente, parece ser que el gaming está gravitando hacia la PC. La línea, antes muy marcada, que dividía a las consolas de las PCs ahora está desdibujada casi por completo, por lo que ver de qué manera entiende ROG el negocio es fundamental para poder prepararnos para los próximos años en la industria.

Entrevista a Kris Huang, líder del comité de ROG

Nación Gamer: ¿Cuál es la esencia de ROG? ¿Su filosofía, el espíritu de ROG?

Kris Huang, director del comité de ROG/Foto: Nación Gamer

Kris Huang: Espíritu ROG. Creo que, si sólo tuviera una palabra clave, sería “Atreverse”. Hablamos de atreverse a desafiar, atreverse a ser desafiante, y ahora mismo, en estos 20 años de evolución, hablamos de atreverse a ir al extremo. Creo que esta es la filosofía clave: atreverse a desafiar el statu quo.

¿Cuáles deciden ASUS y ROG qué productos lanzar con los jugadores en mente?

P: ¿Cómo ve ASUS el mercado mexicano y cómo eligen qué productos enviar a nuestro país? A veces, cada producto tiene especificaciones diferentes. Entonces, ¿cómo evalúan el mercado mexicano para elegir qué productos enviar?

R: Siendo honestos, no diseñamos los productos ROG para un país o territorio específico. En realidad, desarrollamos los productos ROG para un tipo específico de gamer. Gamer es un término muy genérico, pero en ROG tenemos cinco tipos de gamers. Esa es nuestra filosofía de diseño. Si estamos en México, colaboraremos con nuestro equipo local. Si nuestro equipo mexicano piensa en este producto, por ejemplo, si lanzamos un producto relacionado con los esports y cree que su mercado, con el mercado potencial, tiene jugadores o clientes de esports, que demandan ese tipo de productos, lo lanzarán al mercado. Sí. Esa es, de hecho, nuestra filosofía.

P: ¿Cuáles son los cinco tipos de jugadores que identifican?

R: Bien. Bueno, el primero son los entusiastas incondicionales, los entusiastas del hardware. Son aquellos que pasan más tiempo jugando con hardware que con videojuegos. El segundo son los jugadores inmersivos. Los jugadores que disfrutan más de los juegos AAA buscan una experiencia de juego inmersiva. El tercer tipo serían los esports, o los jugadores competitivos. Sí, creo que es fácil de entender. Y creo que los cuatro tipos serían los jugadores de ACG. Para gente como tú, no se trata solo de jugar videojuegos, sino también de ser fan de la animación o algo similar. Y el último tipo serían los jugadores de moda, quienes buscan no solo videojuegos, sino también estilo de vida, moda. Así que clasificamos a nuestros usuarios en esas cinco categorías.

ROG Xreal R1/Foto: Nación Gamer

¿El futuro del gaming está en las PCs?

P: ¿Cómo ven el futuro de los videojuegos? Ahora que la línea entre consola y PC es tan difusa, ¿cuál es el futuro de los videojuegos según ROG?

ROG Zephyrus Duo 16/Foto: Nación Gamer

R: Creo que es bastante diversificado. Al principio, nos centramos más en los juegos de PC que en los móviles, y ahora tenemos dispositivos portátiles. Por ejemplo, Ally, que se puede considerar un dispositivo más en línea con los móviles, ahora también se parece más a una consola. Creemos que, en el futuro, esas barreras se desdibujarán.

Al igual que con los juegos de PC, ahora mismo, los desarrolladores pueden jugar sus títulos en PC, consola y móvil, y los jugadores pueden competir entre sí. Así que creo que cada vez habrá menos barreras entre estos tipos de juegos.

P: ¿El futuro de los videojuegos está en PC?

R: Creo que para nosotros es fundamental impulsar el rendimiento. Llevamos la innovación al límite. Si me preguntas cuál es mi definición, diría que es un rendimiento sin precedentes. Creo que el rendimiento es inagotable. Llevamos el rendimiento al límite. Y con hardware inteligente, contamos con refrigeración inteligente, ajuste dinámico de la potencia y, además, con IA, podemos hacer muchas cosas. Por supuesto, la tecnología de IA debería estar en el futuro de los PC gaming. Y la integración perfecta. Hablamos del hardware, el software y todos los periféricos, todo el ecosistema, que debería estar perfectamente integrado. Y creemos que también debería reflejar la cultura gamer.

Showroom de Asus en CES 2026/Foto: Nación Gamer

Cierto. Pensamos en los videojuegos y los esports. Todo debe ser más rápido, ligero, preciso y ergonómico. Creo que esto también definirá el futuro de los videojuegos y los PC gaming.

P: ¿Cuál ha sido la lección clave que ROG ha aprendido en los últimos 20 años?

R: Lo que hemos aprendido es que tenemos que mantener nuestra creencia original. Desde el primer día ya estábamos centrados en el usuario, donde ROG, de hecho, comenzó desde la comunidad. Así que, a lo largo de los años, hemos tenido varias líneas de productos, quizás más de 20 líneas de productos diferentes, y cada vez más personas se unen al grupo ROG, desarrollando en los equipos de los proyectos. Pero lo realmente importante es que todos estén en sintonía. Deben conocer a fondo el ADN de ROG. Así podremos mantener nuestra convicción original. Antes, sólo éramos unas pocas personas. Ahora, son quizás más de decenas de miles. Son fans de ROG y también sus equipos. Por eso es fundamental recordar cuál es nuestra convicción original.

Espíritu ROG. Creo que, si sólo tuviera una palabra clave, sería “Atreverse”. — Kris Huang

¿Cómo mantener el gaming accesible ante las subidas en los precios de los componentes y los juegos cada vez más caros en su desarrollo?

P: Republic of Gamers es un nombre democrático. Por lo tanto, tiene sentido que provenga de los jugadores, de la gente. ¿Afecta el aumento de los precios de los componentes a esta democratización de los videojuegos? ¿Son los precios de los componentes una amenaza para la democratización de los videojuegos ahora que es más democrática que nunca, con más acceso a más juegos, a más experiencias de juego y a más dispositivos? ¿Son los precios desorbitados una amenaza o cómo podemos afrontar este reto en el futuro?

R: Sí, es una buena pregunta, pero como se trata más del posicionamiento de la marca o del producto, en el caso de ROG, lo definimos como segmento de gama alta. Pero si hablamos de la estrategia de gaming de ASUS, claro que ofrecemos precios más asequibles, como la serie TUF Gaming o algunas series de productos ASUS. Creo que lo que llamas la democracia en el gaming es que cada vez más gente puede comprar este hardware asequible para jugar más. Pero creo que en el caso de ROG, creo que se mantendrá en un nivel premium.

TUF gaming/Foto: Nación Gamer

P: ¿Deben los desarrolladores reducir su escala y dejar de crear juegos extremadamente exigentes para optar por innovaciones de estilo y jugabilidad? La mayoría de los mejores títulos de 2025 no fueron de estudios importantes, sino mayoritariamente independientes y de bajo rendimiento. Entonces, ¿deberían los estudios reducir su escala y quizás empezar a centrarse no en la potencia bruta, sino en algo más?

R: Sí, me parece bien. Al igual que el título del juego, es diversificado. Algunos prefieren una experiencia de juego inmersiva. Otros buscan una competitiva. Y otros prefieren juegos casuales. Creo que es bueno para todos los jugadores. En cuanto al hardware, también tenemos una segmentación de precios diferente, adaptada a cada juego. Si quieren elegir, tenemos opciones.

P: ¿Cuál será el papel de la IA en el hardware para juegos? ¿ROG se centrará en la potencia bruta o en la compatibilidad con IA para el escalado y procesamiento de FPS?

R: IA para el hardware. Diría que, por ejemplo, al igual que nuestros auriculares para juegos, adoptamos la tecnología de IA hace varios años. La usamos para la reducción de ruido. Creo que la tecnología de IA es excelente para la imagen y la voz. Y en el proceso de desarrollo, de hecho, ahora mismo también estamos adoptando la tecnología GenAI para nuestros diseñadores. Pueden tener una idea diferente. Pueden intercambiar ideas. Pueden crear diferentes tipos de prototipos. Así que creo que la IA ya tiene un gran impacto e influencia en nuestro proceso de desarrollo. Pero si hablamos de cómo la IA va a cambiar el hardware, especialmente el PC para juegos, siendo sincero, no estoy seguro ahora mismo.

Equipos de escritorio ROG en CES 2026/Foto: Nación Gamer

Lineup de productos de ROG en 2026: colaboración con Kojima Productions y lentes XReal

P: ¿Qué podemos esperar de ROG en 2026?

R: Este es nuestro 20º aniversario. Así que, por supuesto, anunciaremos una serie de nuevos productos que acabamos de ver durante el CES, y después, en Computec, GamesCon, presentaremos un nuevo producto. Y como parte de nuestro 20º aniversario, también tendremos nuestra edición especial. Además, tendremos más campañas para nuestros fans de ROG e intentaremos atraer a más jugadores que aún no son jugadores de ROG. Sí, creo que probablemente eso es lo que haremos en 2026.

ROG x Kojima Productions/Foto: Nación Gamer

P: Y, por último, acabamos de ver las ROG XReal Glasses. Junto con las ROG Xbox Ally, ¿podemos esperar más colaboraciones para acercar al consumidor al ecosistema ROG?

R: Sí, claro. En los últimos años, hemos tenido muchas colaboraciones intersectoriales. Creo que desde 2019 empezamos a colaborar con IKEA. Después tenemos la edición IP, las EVA, las Miku y Kojima Productions, y lo que vieron, las XREAL, y tenemos unos nuevos auriculares en los que colaboramos con HiFiMan. Así que, por supuesto, tendremos cada vez más colaboraciones con las marcas líderes de la industria que tienen buena tecnología o buenos productos. En ROG estamos deseando colaborar con ellas.

Showroom de Asus en CES 2026/Foto: Nación Gamer

Agradecemos a ASUS por el apoyo para poder concretar esta entrevista y para realizar la cobertura en CES 2026.

