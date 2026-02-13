La Mole 2026 celebra 30 años en CDMX con estrellas de Smallville, cosplay y doblaje: fechas, invitados y precios

GENERANDO AUDIO...

¿Verás a tu primer crush televisivo? Foto: Facebook La Mole

La Mole Convention regresa en 2026 con una edición muy especial en su 30 aniversario, pues no solo será una celebración geek, sino que contará con invitados internacionales como el elenco principal de Smallville, cosplayers de lujo y actores de doblaje legendarios que por tres días te darán el power up que necesitas.

Smallville aterriza en México en el aniversario 30 de La Mole

Uno de los anuncios más fuertes de esta edición viene directo del universo superheroico clásico, ese de la década del 2000 que nos sembró una de las primeras semillas geek en nuestro sistema.

Ya que el mismísimo Clark Kent (Tom Welling), estará presente los tres días del evento, mientras que Michael Rosenbaum, recordado por su icónico Lex Luthor, participará sábado y domingo en firmas y fotos. A ellos se suma Kristin Kreuk, quien convivirá con el público 14 y 15 de marzo.

Cosplay, talento latino y voces legendarias, todo en un mismo lugar: La Mole

Como cada año, el cosplay será uno de los grandes protagonistas. Entre los invitados confirmados están Angel Kaoru, Belish y Vixie, Chuiri Cosplay, Clau Bailarinita, Daniss Doll, Hanagamu y Yukarin, Hannah Cosplay, Hiroto Nyaa, Momo Kim Lee, Pamvstheworld, Puchys Love, Rusuwu, San Chan, Shar Cosss y Tuti Cosplay, quienes llenarán el piso de la convención con pasarelas, firmas y contenido para redes.

El doblaje tampoco se queda atrás. Estarán presentes figuras queridas por el fandom como Gabriel Chávez, Humberto Vélez y Kate Domènech, perfectos para sesiones de autógrafos cargadas de nostalgia.

¿Cuándo será La Mole y dónde comprar boletos?

La cita será el 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center Ciudad de México, que una vez más se transformará en el punto de reunión para gamers, coleccionistas, cinéfilos, otakus y fans del cómic.

Al momento, los costos van así:

3-Day Pass: $1,500

$1,500 Por día (viernes, sábado o domingo): $700

$700 Niños: $150

$150 Menores de 1 metro: entrada gratis con adulto

Compra los boletos en Boletia con el siguiente enlace

Horarios

Viernes: 11:00 a 21:00

Sábado: 10:00 a 21:00

Domingo: 10:00 a 20:00

Con tres décadas de historia, La Mole no solo es una convención: es una tradición anual para la comunidad geek mexicana. Y este 30 aniversario apunta a ser la edición más grande hasta ahora.