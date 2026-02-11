Pokémon Go desata polémica tras detectar un Pokéstop en la isla de Jeffrey Epstein

Lo que parecía una parada más para girar discos y conseguir ítems terminó convirtiéndose en uno de los momentos más extraños y polémicos del año para Pokémon Go; pues durante el fin de semana, jugadores descubrieron que Little Saint James (la isla privada que perteneció a Jeffrey Epstein) aparecía dentro del mapa del juego con un Pokéstop activo, lo que provocó una ola de visitas virtuales al lugar.

La ubicación, conocida popularmente como Epstein Island, comenzó a circular en foros y redes sociales después de que usuarios compartieran coordenadas y métodos para acceder al punto desde el juego. En cuestión de horas, decenas de entrenadores digitales intentaron “viajar” hasta la isla usando técnicas de spoofing, una práctica que modifica el GPS para moverse por cualquier parte del mundo sin estar físicamente ahí.

El Pokéstop que nadie esperaba: parada Epstein en Pokémon

El punto de interés se llamaba “Sun Dial” (Reloj Solar) y estaba colocado justo donde se ubica una gran estructura circular visible en imágenes aéreas de la isla. Aunque parecía un sitio turístico más dentro del sistema de Pokémon Go, el contexto real del lugar fue directo al caso de Epstein.

La fotografía del sitio, según rastreos de jugadores, provendría de un video con tomas de dron publicado en 2019, lo que sugiere que el sistema aprobó automáticamente el punto sin considerar la carga histórica o mediática del lugar.

Al momento, este Pokéstop fue eliminado del juego, pero para ese momento ya se había viralizado y miles de jugadores habían intentado visitarlo. No existe una cifra exacta del número de accesos, aunque comunidades como Reddit documentaron guías y capturas de pantalla del extraño hallazgo.

Usuarios más curiosos investigaron el origen del punto y descubrieron que habría sido agregado años atrás mediante Ingress, el juego de realidad aumentada de Niantic que sirvió como base de datos inicial para Pokémon Go. Muchos de los Pokéstop actuales provienen de lugares cargados por la comunidad en ese título entre 2020 y 2021.

Cuando el mundo real se cruza con el juego

El caso reabre una conversación incómoda: los riesgos de usar bases de datos generadas por usuarios para mapear espacios reales dentro de experiencias de realidad aumentada. Si bien el sistema está pensado para monumentos o sitios culturales, a veces se cuela contenido que nunca debió aparecer en un juego familiar.

Y, curiosamente, no es el único episodio reciente que mezcla videojuegos con teorías alrededor de Epstein. En días pasados, Epic Games también tuvo que desmentir rumores y conspiraciones relacionadas con Fortnite.

