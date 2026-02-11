Reseña de Starship Troopers: Ultimate Bug War!, el servicio garantiza ciudadanía, ¿vale la pena?

GENERANDO AUDIO...

Starship Troopers: Ultimate Bug War!/Imagen: Dotemu

Starship Troopers: Ultimate Bug War!, ¿vale la pena? Como si se tratara de un juego tie-in con la película de Paul Verhoeven, llega este FPS estilo retro que nos recuerda los primeros días del género, con una estética estilo Doom o Star Wars: Dark Forces. ¿Pero esta lucha contra los bichos y la defensa de la Tierra vale la pena? Reseña sin spoilers.

¿De qué trata Starship Troopers: Ultimate Bug War!?

Como un miembro de la Infantería Móvil, el juego nos pone en misiones para asegurar puntos estratégicos para la supervivencia de la humanidad y sus intereses económicos en exoplanetas. En el demo, únicamente podemos jugar la misión para liberar Zegema Beach, pero nos permite conocer muy bien las mecánicas y objetivos que encontraremos en el resto del juego.

Starship Troopers: Ultimate Bug War!/Imagen: Dotemu

El juego nos ofrece una gran variedad de armas y granadas, para poder acabar con los diferentes tipos de bichos, pero también tenemos el equivalente a estratagemas de Helldivers 2, en forma de solicitudes de bombardeos, apoyo aéreo de un helicóptero, refuerzos de Razorbacks, que también podemos montar, o ataques directos con misiles dirigidos, como con los drones en Call of Duty: Modern Warfare. Con esto, tenemos variedad en el gameplay que, sumado a un gunplay divertido, se traduce en una experiencia sumamente agradable que nos hace sentirnos poderosos, pero también nos invita a administrar nuestros recursos de forma eficiente; después de todo, son pagados con los impuestos de ciudadanos.

¿Helldivers 2 o Starship Troopers?

Es imposible no comprar el juego con Helldivers 2, que toma mucha inspiración directamente de Starship Troopers, con su interpretación satírica de un régimen autoritario y tiránico que vende propaganda a sus ciudadanos en forma de democracia. Y, en este sentido, Starship Troopers: Ultimate Bug War! hace un gran trabajo al trasladar el cinismo y la comedia negra de la versión de Verhoeven al gaming. Ahora, el haber optado por un estilo retro estilo Quake o Duke Nukem 3D definitivamente fue una decisión. ¿Afecta el gameplay? En lo absoluto, pero nos hace quedarnos con ganas de más, de ver a los bichos en el Unreal Engine y sentirnos más cerca de la película que definió los efectos especiales de los 90.

¿Cuándo se lanza Starship Troopers: Ultimate Bug War!?

El demo ya está disponible y la versión final se estrenará el 16 de marzo.

¿Para qué plataformas estará disponible Starship Troopers: Ultimate Bug War!?

El juego llegará a PC (Steam), Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Starship Troopers: Ultimate Bug War!/Imagen: Dotemu

Starship Troopers: Ultimate Bug War!, ¿vale la pena?

Starship Troopers: Ultimate Bug War es un juego definitivamente divertido que captura a la perfección la esencia de la franquicia, pero nos quedamos con ganas de ver una versión más moderna del juego. Y es que, sí, el estilo es eterno y los gráficos caducan, pero con Helldivers 2 ya entregando una versión destilada de la experiencia de Starship Troopers, quizás la ambición de Dotemu y el dev, Auroch Digital, pudo haber sido un poco mayor.

Sin embargo, el gameplay es sólido e invita a la rejugabilidad con sus diferentes niveles de dificultad, así como secretos escondidos en cada nivel, como en los grandes juegos de antaño.

Damos a este título 4 de 5.

Starship Troopers: Ultimate Bug War!/Imagen: Dotemu

