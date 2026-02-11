Xbox quiere un gaming más seguro: IA, reportes y educación digital para proteger a jugadores

GENERANDO AUDIO...

Minecraft formará parte de la estrategia. Foto: Xbox

En un país donde más de 72 millones de personas juegan videojuegos, la seguridad digital dejó de ser un “extra” para convertirse en una prioridad urgente. Xbox lo sabe y, en el marco del Día del Internet Seguro, la compañía reforzó su estrategia para proteger a niñas, niños y adolescentes dentro de sus plataformas, con especial atención en títulos masivos como Minecraft, uno de los espacios virtuales más concurridos por jóvenes.

Jesús Grovas, miembro de Xbox LATAM Communications Lead, precisó que la empresa busca crear un ecosistema donde jugar también signifique aprender a cuidarse en línea. Y para lograrlo, la marca está apostando por inteligencia artificial, herramientas de reporte más accesibles y mayor transparencia sobre lo que ocurre dentro de sus comunidades.

¿Cómo logrará Xbox crear un territorio gaming más seguro?

Como parte de esta estrategia, Xbox publicó su más reciente Informe de Transparencia, documento en el que analiza cómo interactúan millones de jugadores y qué acciones se están tomando para reducir conductas dañinas.

Entre los avances más destacados se encuentran sistemas de IA capaces de detectar comportamientos problemáticos desde etapas tempranas, lo que permite intervenir antes de que escalen situaciones de acoso o contenido inapropiado. Además, la compañía reporta una baja en las quejas por mensajes ofensivos o no deseados, señal de que los filtros y la moderación están funcionando mejor que en años anteriores.

También se mejoraron los canales de denuncia, pues ahora los reportes pueden realizarse de forma más rápida e intuitiva, sin obligar a los usuarios a salir de la partida. A esto se suman verificaciones de edad y controles parentales más visibles, pensados para que madres, padres y tutores tengan mayor control sobre la experiencia de juego de los menores.

Uno de los focos principales de estas iniciativas es Minecraft, que además de ser un sandbox creativo, se ha transformado en una herramienta educativa.

A través de Minecraft Education, Xbox lanzó experiencias como CyberSafe: Bad Connection?, un mundo interactivo que simula situaciones reales de internet para enseñar a los jugadores a identificar riesgos, proteger su información y tomar decisiones responsables dentro del entorno digital.

La seguridad también es tarea de la comunidad

La compañía también anunció la creación del Minecraft Safety Council, un consejo integrado por especialistas en bienestar digital que asesorará en mejores prácticas, prevención de riesgos y diseño de funciones más seguras para la comunidad.

Más allá de la tecnología, Xbox busca ahora que el entorno saludable no depende solo de algoritmos. La cultura dentro del juego la construyen los propios usuarios. Por ello, la colaboración entre desarrolladores, familias, educadores y jugadores será clave para mantener espacios libres de toxicidad.