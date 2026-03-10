Loot legendario, llevamos al límite la ROG en colaboración con Kojima Productions

GENERANDO AUDIO...

ROG Flow Z13-KJP/Fotografía: Nación Gamer

En el mundo del gaming, las colaboraciones son cada vez más comunes; incluso, podríamos atrevernos a decir que son ordinarias. Sin embargo, hay breves momentos de genialidad, situaciones llenas de serendipia que lleva a la creación de algo más grande que la suma de sus partes, y creemos fielmente que la ROG Flow Z13 – KJP es uno de esos instantes en el que la genialidad toca la puerta de los cielos y las aguas proverbiales se abren para entregar un equipo irrepetible. Y aunque suene a que estamos exagerando sólo por ser algo que lleva el nombre Kojima, vamos a intentar demostrar en los próximos párrafos que no es así.

ROG Flow Z13 – KJP, cuando el arte se vuelve técnica

Este equipo es un monstruo, pero uno hermoso, como el Frankenstein de Guillermo del Toro (amigo íntimo de Kojima, por cierto). Cuando pensamos en una computadora gamer, solemos pensar en rigs gigantes con RGB, gabinetes transparentes y el holograma de un personaje de anime, o en laptops que olvidaron lo que significa la palabra portátil hace varios años. La ROG Flow Z13 – KJP redefine eso.

En una de las presentaciones más breves, pero elegantes en su propia ligereza, nos entrega potencia pura en la forma de 128 GB de RAM. Y en el clima actual de la industria, donde la RAM se está volviendo uno de los componentes más caros y solicitados del mercado, hablar de un número así es una proeza en sí mismo.

Death Stranding en la ROG Flow Z13-KJP/Fotografía: Nación Gamer

Este equipo no puede presentarse sólo como una tablet, ya que no hay punto de comparación con cualquier dispositivo en el mercado bajo ningún estándar. Por ejemplo, el iPad Pro de 7ª Generación tiene, en su modelo más potente, 16 GB de RAM; es decir, 12.5% de la memoria integrada de la ROG Flow Z13 – KJP. Eso sí, a cambio, el cuerpo del equipo es más grueso y, definitivamente, más pesado.

Pero tampoco podemos decir que se trata sólo de una computadora gamer, ya que es virtualmente imposible actualmente tener una capacidad de juego similar en un equipo que pesa lo mismo que los cargadores de algunas de las laptops de gama alta. Por lo que creemos que la categoría en la que se sentiría más cómoda es en la de las 2 en 1. Versatilidad que se adapta a ti, como es la tecnología realmente innovadora.

La colaboración entre ROG y Kojima Productions: suaviter in modo, fortiter in re

Presentación de la la ROG Flow Z13-KJP en CES 2026/Fotografía: Nación Gamer

Como dice Megamente, “todo está en la presentación”, y desde que abres el empaque eres recibido con un maletín que parece sacado directamente de Metal Gear Solid o Death Stranding. Un objeto que claramente grita “coleccionable” con todas sus fuerzas.

Pero no se trata sólo de un, literal, empaque bonito, sino que todos los detalles están cuidados de manera quirúrgica para no ofrecer un producto y adornos, sino una experiencia. Porque cuando notamos que hay tanta atención a cosas que pasarían desapercibidas por muchos, como los mensaje y símbolos impresos en el maletín, así como en el sobre donde se incluyen el manual, stickers para personalizar tu equipo y un llavero estilo “remove before flight”, sabemos que se le prestó la misma atención a lo que más importa: el rendimiento.

“Quería crear un dispositivo propio de Ludens y lo integré en el diseño de esta PC. Las piezas y los diseños están inspirados en Ludens y conservan su esencia.” — Yoji Shinkawa

Director de Arte, Kojima Productions

La computadora en sí misma también está cargada de detalles y uno podría pasar un buen rato apreciando las texturas, emblemas y símbolos en la parte trasera del equipo, que lo hacen parecer como si hubiera sacado directamente del inventario de ítems clave de un videojuego.

El cuerpo, fresado por control número computarizado y con elementos de fibra de carbono, es tan premium como suena, y nos hace querer ponerlo en display y no darle el uso rudo que merece y para el que fue construido este equipo 2 en 1.

La computadora que lleva el espíritu de los juegos de Kojima

Este equipo es una fusión de marcas, pero también de espíritus, de esencias. El lema de ROG, “For those who dare” se unió al concepto del Homo Ludens, el hombre que juega (Ludens es el nombre de la mascota de Kojima Productions), para formar la frase “For Ludens who dare”, que podría traducirse como “Para los jugadores que se atreven”, una forma de capturar el ethos de ambas marcas en un mensaje contundente.

Y es que el Homo Ludens es un concepto mucho más profundo y hasta parte de una teoría científica. De acuerdo con el historiador y teórico cultural, Johan Huizinga, una característica inherente al ser humano, desde antes incluso que la propia cultura. El juego, para Huizinga no es nada más una actividad lúdica y de disfrute, no es algo para distraerse o para perder el tiempo, sino una de las bases para el desarrollo social y cultural de nuestra especie.

“El juego es más antiguo que la cultura, porque la cultura, por muy inadecuadamente definida que esté, siempre presupone la sociedad humana, y los animales no han esperado a que el hombre les enseñara a jugar.” — Homo Ludens, Johan Huizinga

ROG Flow Z13 – KJP, el poder de una PC gamer en un empaque tan ligero como refinado

Detalles de la ROG Flow Z13-KJP/Fotografía: Nación Gamer

Sometimos la computadora a pruebas de estrés en dos aspectos fundamentales: gaming y productividad, específicamente, en edición de video y modelado 3D. Y en ambos rubros tuvo un desempeño excepcional.

Empecemos por el gaming. El procesador AMD Ryzen AI MAX+ 395 y su software dedicado para la gestión de recursos permiten la redistribución de las 128 GB de RAM de la manera en que más te plazca. Así, puedes ajustar la Video RAM en cualquier momento, ya sea de forma manual o permitiendo que el equipo elija. Preferimos hacerlo manual. En cualquier caso, la VRAM dedicada puede ir desde 0.5 GB hasta titánicas 96 GB. Para ponerlo en perspectiva, podemos decidir que 96 GB se vayan a RAM de video y aun así sobrarían 32 GB para el resto de los procesos del equipo. Es una locura bajo cualquier parámetro que se le quiera medir.

Porque es un equipo en colaboración con Kojima Productions, corrimos Death Stranding y nos dio un promedio de más de 100 FPS con los gráficos en Ultra en resolución de 2560×1600. De igual forma, intentamos con algo más reciente y famoso por ser demandante: Starfield. Después de 20 minutos de juego, tuvimos promedio de más de 80 FPS sin caídas significativas de fotogramas en la misma resolución.

En cuanto a títulos más demandantes, como Microsoft’s Flight Simulator 2024, el rendimiento bajó a 30 FPS y, en casos con mucha carga gráfica, llegamos a tener caídas hasta 20. Otro título que puso a prueba el desempeño a la máxima resolución fue Ninja Gaiden 4, debido a su velocidad frenética y el exceso de elementos sucediendo a la vez durante las peleas tipo arena. Ahí, tuvimos que bajar la resolución a 1920×1080, para tener un juego fluido a 30 FPS en promedio.

Por lo que, sí, es posible jugar títulos AAA de manera local a resolución 2.5K con FPS altos en los gráficos más elevados en un dispositivo que pesa apenas 1.72 kilogramos de peso. Y si eso no es un logro absoluto, no estamos seguros de qué sea.

Ahora, en cuanto a productividad, la mentira blanca que te vas a decir a ti mismo (o a tu pareja) que busque justificar esta indulgencia total, lo cierto es que también puedes trabajar muy bien con esta 2 en 1. Ya sea que busques utilizar de forma local las capacidades de agentes de IA para generar imágenes o video o que quieras renderizar video en 4K, los tiempos se reducen de forma considerable cuando se les compara con dispositivos similares.

Ya sea que utilices el modo tableta o que conectes periféricos para editar, el resultado es el mismo: un proceso ágil con tiempos de carga de archivos mínimos y tiempos de exportación minimizados.

También le hicimos lo que denominamos la prueba de Chrome, donde abrimos tantas pestañas de Chrome como nos sea posible, hasta que el rendimiento disminuya. Dejamos de contar a partir de la ventana 40, teníamos abiertos otros programas, como Xbox, Steam, Epic Games Store y Photoshop. En ningún momento sentimos una disminución de rendimiento y cambiar de ventanas era tan sencillo como siempre.

Este equipo es un verdadero 2 en 1 en todo sentido, no sólo por poder ofrecer la potencia de una computadora gamer y la versatilidad de una tableta, sino que la puedes comprar para jugar o para trabajar. Perfectamente balanceado, como cuando debes llevar paquetes en tu espalda en un paraje postapocalíptico.

Especificaciones de la ROG Flow Z13 – KJP

Procesador: AMD Ryzen AI MAX+ 395 80MB de cache Hasta 5.1GHz 16 núcleos 32 hilos

NPU: AMD XDNA de hasta 50 TOPS

Pantalla: Touch 2.5K QHD 16:10 180 Hz Validación Pantone

Windows 11 Home

Gráficos: AMD Radeon 8060S

RAM: 128GB LPDDR5X

Almacenamiento: SSD 1TB

Puertos: 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (velocidad de transferencia de hasta 10 Gbps) 2x USB 4 Type-C USB con soporte para DisplayPort/energía (con velocidades de transferencia de hasta 40 Gbps) 1x lector de tarjeta (microSD) (UHS-II)

Audio: Dolby Atmos, certificación Hi-Res (para audífonos)

Conectividad: Wi-Fi 7 Bluetooth

Batería: 200W

Accesorios: Stylus ASUS Pen Maletín protector personalizable



¿Cuándo sale a la venta la ROG en colaboración con Kojima Productions?

La ROG Flow Z13 – KJP ya está disponible en tiendas y en la página oficial de ASUS ROG.

¿Cuánto cuesta la computadora ROG de Kojima?

En México, tiene un MRSP de $80,999 MXN.

La ROG Flow Z13 – KJP, ¿vale la pena?

Detalles de la ROG Flow Z13-KJP/Fotografía: Nación Gamer

Absolutamente. No sólo esta 2 en 1 es una carta de amor a los fans de Hideo Kojima, sus juegos y el arte del gran Yoji Shinkawa, sino que encima de todo es un coloso que juega en su propia categoría.

Ya sea como pieza de colección, como herramienta de productividad o como parte del arsenal de un jugador, la ROG Flow Z13 – KJP es un fenómeno y, esperamos, el camino a seguir para el futuro.

Con especificaciones técnicas cada vez más exigentes para el gaming AAA y con el advenimiento de la Inteligencia Artificial en todos los aspectos de nuestra vida moderna, vamos a voltear a ver a la ROG Flow Z13 – KJP no como una excentricidad, sino como una pionera. Y eso, sin más, es señal de genialidad pura.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos leer: