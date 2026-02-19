Nintendo y otras marcas escalan la batalla contra la piratería en México: el debate ya no es solo comercial

La piratería en México siempre ha sido un tema normalizado, pues es común ver mercados físicos repletos de figuras, consolas modificadas, cartas clonadas y mercancía “inspirada en” forman parte del paisaje urbano desde hace décadas; sin embargo, parece que este año eso podría cambiar, pues empresas como Nintendo han expresado su inconformidad de años con el tema.

Ahora no se trata únicamente de vendedores ambulantes o decomisos esporádicos. El conflicto entró a los tribunales.

Siete empresas internacionales, entre ella la mencionada Nintendo, Yeti y Bulgari, han comenzado a impulsar recursos legales que apuntan no solo contra la comercialización de productos falsificados, sino contra lo que consideran una respuesta institucional insuficiente para proteger la propiedad intelectual en el país.

De operativos a expedientes judiciales; así los actos de Nintendo en México

De acuerdo con medios locales, los registros judiciales en la Ciudad de México, apuntan que dichas empresas han interpuesto cerca de veinte amparos en materia penal contra la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial de la FGR.

El movimiento no es menor; ya que las grandes corporaciones rara vez recurren a este tipo de acciones sin antes agotar canales administrativos. Por lo que ahora, buscan generar precedentes y presionar mejoras en los procesos de investigación.

Los argumentos no solo hablan de pérdidas económicas. También señalan inconsistencias en el ejercicio de acción penal y cuestionan la calidad técnica de ciertos peritajes, pieza clave en delitos vinculados con propiedad industrial.

En otras palabras, el foco ya no está únicamente en cuánta mercancía se decomisa, sino en qué tan eficiente es el sistema para sostener casos en tribunales.

Nintendo: tolerancia cero en todo el mundo, ¿será así en México?

Para Nintendo, la piratería no es un tema nuevo. La compañía japonesa históricamente ha mostrado una postura estricta frente al uso no autorizado de sus activos intelectuales. En Japón, este tipo de infracciones está altamente regulado y penalizado, lo que contrasta con la percepción de mayor permisividad en otros mercados.

Cuando personajes como Pikachu circulan en versiones apócrifas (desde juguetes hasta accesorios) el impacto no es solo financiero. Se erosiona la experiencia de marca, se distorsionan precios y se diluye el valor simbólico de franquicias que sostienen industrias multimillonarias.

La protección efectiva de la propiedad intelectual se ha convertido en un factor clave para la inversión extranjera y la competitividad internacional. Cuando las falsificaciones proliferan sin consecuencias visibles, la discusión deja de ser anecdótica y se vuelve estructural.

En la Ciudad de México, la piratería sigue siendo persistente. Productos como figuras tipo Lego, muñecas Kuromi y Barbie, perfumes, cosméticos e incluso artículos tecnológicos forman parte de una oferta cada vez más sofisticada.

El reto para México sino queremos un problema entre la empresa japonesa y nosotros, es equilibrar la informalidad económica, la capacidad operativa de sus instituciones y los compromisos internacionales en materia comercial.

Para la comunidad gamer, el debate también abre una pregunta incómoda: ¿dónde trazamos la línea entre acceso, informalidad y protección de la creatividad?

