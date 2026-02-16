Probamos el demo de Battlestar Galactica: Scattered Hopes, drama táctico espacial, so saw we all!

GENERANDO AUDIO...

Battlestar Galactica: Scattered Hopes/Imagen: Dotemu

Battlestar Galactica: Scattered Hopes, ¿vale la pena? Una de las mejores series de sci-fi de la historia tiene un nuevo título y, para imprimir drama militar y gestión de crisis, es un juego táctico que, en papel, luce bien. Pero, en la práctica, nos queda a deber. Reseña sin spoilers.

En Scattered Hopes, tomamos el control de una Gunstar, una nave de combate de menor alcance que una Battlestar, y se nos comanda proteger la flota que vamos recolectando, en ruta hacia reunirnos con Galactica y la flota colonial.

¿De qué trata Battlestar Galactica: Scattered Hopes?

Battlestar Galactica: Scattered Hopes/Imagen: Dotemu

El juego es un roguelite táctico en el que deberemos gestionar los recursos de la flota, toma decisiones sobre qué es más apremiante en cada crisis o qué tanto debemos arriesgar por aprovechar una oportunidad que se presenta. Hay facciones, con las que tendremos roces y mantener el equilibrio es esencial, para que la flota no se destroce desde adentro, y, además, hay que protegernos de los constantes ataques Cylon.

¿Battlestar Galactica: Scattered Hopes es canon con la serie reimaginada?

Scattered Hopes introduce elementos que no se habían visto antes en el universo de BSG, como nuevos tipos de naves coloniales y Cylon, así como personajes inéditos que no afectan el lore de la serie.

Battlestar Galactica: Scattered Hopes/Imagen: Dotemu

Roguelite táctico y gestión de flota, mucho drama, poco dogfight

El problema es que el loop de juego no es lo suficientemente entretenido y las interacciones con los personajes son a base de texto y recortes de personajes, sin animaciones ni actuación de voz, lo que reduce el impacto del dramatismo que se quiere lograr.

La gestión de recursos sí nos hace sentir la presión vivida en el programa, propia de una flota que escapa de la extinción, pero las mecánicas centrales no nos invitan a querer explorar todos los sistemas presentes. Y el núcleo del juego, los combates con los Cylon, se resuelven con una o dos naves y baterías de la Gunstar, lo que nos hace pensar en el potencial desperdiciado y queda muy lejos en comparación con el despliegue de múltiples escuadrones de Vipers en los combates a los que nos tiene acostumbrados la franquicia.

Battlestar Galactica: Scattered Hopes/Imagen: Dotemu

Battlestar Galactica: Scattered Hopes, ¿vale la pena?

Battlestar Galactica: Scattered Hopes, al menos en el demo, es un juego con mucho potencial que, ojalá, veamos realizado en su versión completa. Pero, por lo que jugamos, le damos 2.5 Centuriones Cylon de 5. So say we all!

