Mega XP 2026: el reino de los juegos de mesa, TCG y rol regresa más grande que nunca a CDMX

Foto: Mega XP

La Ciudad de México (CDMX) volverá a convertirse en territorio sagrado para los amantes de los dados, las cartas y las historias épicas; pues la Mega XP 2026 (el evento de juegos de mesa más importante de Latinoamérica) está listo para desplegar su nueva edición este 25 y 26 de abril en el World Trade Center (WTC).

Después de reunir a cerca de 20 mil asistentes en 2025, la apuesta ahora sube de nivel. Más mesas, más torneos, más lanzamientos y una comunidad que no deja de crecer. Porque si algo ha demostrado Mega XP es que el hobby no es una moda: es una cultura.

¿Qué es la Mega XP?

Foto: Mega XP

Desde que cruzas la entrada, Mega XP es un paraíso lúdico. Tiendas, editoriales y creadores internacionales llenan el piso con demostraciones constantes para que no solo veas los juegos… los vivas.

Este año, dos de las zonas más queridas crecen para convertirse en verdaderos hubs de comunidad, Rol en tu Idioma y el área de TCG competitivo. A eso súmale actividades continuas, concurso de cosplay y presencia oficial de franquicias gigantes.

Rol en tu idioma: más de 40 mesas para crear historias

Si lo tuyo es lanzar dados, interpretar personajes o simplemente quieres descubrir qué es una campaña de rol, esta área es tu portal de entrada.

Con más de 40 mesas abiertas, partidas introductorias y narradores listos para guiar tanto a veteranos como a curiosos, el espacio de Rol en tu Idioma se consolida como uno de los corazones creativos del evento. Aquí se viene a imaginar, improvisar y compartir historias que solo existen porque alguien decidió sentarse a jugar.

TCG: donde los duelos se vuelven leyenda

El área de Trading Card Games promete ser una de las más intensas del año. Magic: The Gathering, Pokémon TCG, Disney Lorcana, Yu-Gi-Oh! y otros grandes nombres tendrán presencia oficial.

Pero eso no es todo. Mega XP será sede de torneos regionales oficiales de Bandai TCG, incluyendo clasificatorias de:

Digimon Card Game

Gundam Card Game

Dragon Ball Super Card Game

Competidores de alto nivel buscarán su pase a campeonatos regionales y mundiales, convirtiendo el área de cartas en un auténtico campo de batalla estratégico. Ya sea que juegues competitivo o colecciones por pasión, este será el punto más vibrante del evento.

King of Tokyo X Godzilla: el Rey de los Kaijus invade Mega XP

Foto: Mega XP

Si había algo que podía subir aún más el hype, era esto. King of Tokyo X Godzilla tendrá su lanzamiento oficial en español de manera exclusiva durante Mega XP 2026.

La colaboración une el icónico juego creado por Richard Garfield con el universo kaiju de ToHo. Godzilla, King Ghidorah, Mothra, Rodan, Hedorah y Mechagodzilla llegan con arte tematizado y nuevas dinámicas listas para convertir cada partida en una batalla cinematográfica.

Sí, el Rey de los Monstruos pisa fuerte… y lo hace en la mesa. La edición 2026 promete más espacios, más actividades y más sorpresas que se irán revelando en las próximas semanas.

¿Cuánto cuestan los boletos para la Mega XP?

Para esta edición, Mega XP ofrece cinco tipos de entrada pensados para distintos tipos de jugadores, desde quienes quieren vivir la experiencia completa hasta quienes solo pueden lanzarse un día.

El Mega Pase es la opción más robusta. Incluye acceso individual para los dos días del evento (25 y 26 de abril de 2026) además de un kit de bienvenida con bolsa oficial y pasaporte XP. Es el boleto ideal para quienes planean exprimir cada mesa, torneo y lanzamiento. Su precio es de 611 pesos.

Para quienes prefieren ir en equipo, están los Pases Familiares en preventa, válidos para cuatro personas. Tanto el sábado 25 (entrada desde las 10:00 horas) como el domingo 26 de abril (entrada desde las 09:00 horas) tienen un costo de 666 pesos, convirtiéndose en una de las opciones más atractivas para grupos de amigos o familias completas.

Si lo tuyo es una visita individual, también hay boletos por día. La Entrada Individual en preventa para sábado 25 de abril, con acceso desde las 10:00 horas, tiene un costo de 222 pesos. El mismo precio aplica para la Entrada Individual en preventa del domingo 26 de abril, con ingreso a partir de las 09:00 horas.

