Violencia contra la Iglesia: 13 sacerdotes católicos asesinados en los últimos 7 años, revela informe

13 sacerdotes asesinados en los últimos 7 años. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

En los últimos siete años, 13 sacerdotes han sido asesinados en México y tres más permanecen desaparecidos, informó el Centro Católico Multimedial (CCM). La mayoría de los crímenes se han registrado en el estado de Guerrero.

El director del CCM, Omar Sotelo Aguilar, detalló que 10 asesinatos ocurrieron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y tres más en la actual administración, lo que suma 13 sacerdotes asesinados en siete años.

“En el periodo de Andrés Manuel López Obrador fueron 10 y en el actual van tres, o sea, son 13 en siete años”, Omar Sotelo Aguilar, director del CCM

De acuerdo con el reporte de violencia contra sacerdotes 2025, estos asesinatos han sido perpetrados por el crimen organizado.

“Siete obispos, en este caso, en esta administración, fueron atacados, asaltados, amenazados, detenidos por algunos retenes del crimen organizado por su actividad pastoral”, Omar Sotelo Aguilar, director del CCM

De acuerdo con el CCM, más del 80% de los casos documentados siguen sin resolverse y las carpetas de investigación no registran avances.

“Más del 80% de los casos que nosotros hemos documentado no tienen ninguna solución, las carpetas de investigación prácticamente han sido olvidadas. Lo vimos y estamos haciendo un reporte sobre los tres sacerdotes que están desaparecidos y dos de ellos que prácticamente llevan más de 10 años desaparecidos”, Omar Sotelo Aguilar, director del CCM

Cierre de actividades pastorales en CDMX

En la Ciudad de México y Zona Metropolitana, la violencia contra los representantes de la iglesia católica ha provocado el cierre de actividades pastorales, principalmente en Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco y Naucalpan.

“Actos de culto necesitan condiciones de seguridad o de plano ya no se puede abrir el templo por las tardes por las condiciones de inseguridad, particularmente en Iztapalapa, ahí ha habido parroquias que ha cerrado por las tardes o también hacia el sur de la ciudad, hacia las serranías Tlalpan y Xochimilco”, Guillermo Garzanini

