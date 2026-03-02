A 17 meses del paso del huracán John, damnificados acusan trato desigual en apoyos federales

GENERANDO AUDIO...

Huracanes han causado estragos en Acapulco.

A 17 meses del paso del huracán Jonh en Acapulco, Guerrero, damnificados denunciaron que no han recibido la reubicación prometida por el Gobierno federal y acusaron que existen “damnificados de primera y de segunda”.

“Cuando fue el huracán sí se acercó la presidenta, una vez fue, y dijo que sí, que íbamos a ser reubicados y, hasta la fecha, pues no nos dan ningún papel donde nos diga que sí nos van a reubicar”, Graciana Peñalosa, damnificada de Acapulco, huracán Jonh

Desde el puerto, llegaron a la Ciudad de México, en donde exigieron que las autoridades cumplan con lo que se les prometió tras el paso del huracán Jonh hace más de un año. Además, destacaron que cuentan con los documentos necesarios para demostrar su calidad de damnificados.

“Fuimos damnificados a raíz del deslave del huracán Jonh, tenemos carta de afectación, traemos dictamen”. Esmeralda Aviles, damnificada de Acapulco, huracán Jonh

Acusaron que, a 17 meses del paso del huracán Jonh, solamente reciben “largas” por parte de las autoridades.

-“Tenemos 17 meses, no nos hacen caso, nos dan largas y largas y nada más, hasta ahí. -¿Cuál es la situación, por el huracán, qué fue lo que pasó en la zona donde vivían? -Se vinieron las piedras, quedaron muchas casas inservibles, aplastadas, dos personas muertas”, Martha Valladares Campo, damnificada de Acapulco, huracán Jonh

Nalley, otra afectada, precisó que en la zona resultaron perjudicadas alrededor de 60 viviendas.

-“¿Cuántas personas afectadas en ese lugar? -Somos como 60 personas, 60 viviendas -¿Es la primera vez que vienen a Ciudad de México? Sí, es la primera vez, porque no tenemos respuesta allá en Acapulco. No tenemos respuesta”, Nalley, damnificada de Acapulco, huracán Jonh

Gobierno prioriza apoyos en la Huasteca

En el Gobierno federal, dicen que los afectados por fenómenos naturales son prioridad, pero no todos. Por ahora, el foco está en los damnificados de las lluvias de octubre en la zona de la Huasteca.

“Aquellas personas que hayan perdido por completo su casa, incluso que ya no la puedan construir en el lugar donde estaban, porque necesariamente tiene que reubicarse por Protección Civil, les estamos dando casas nuevas, entonces esa parte está trabajando Sedatu, junto con la coordinación con Bienestar y los Gobiernos de los estados, apoyan también en orientar a la población; nos falta también esa parte que se están construyendo las viviendas, ya se hizo el censo, ya se fue a hablar con la gente y nos falta todavía esta parte de apoyo, sobre todo a las zonas que por Protección Civil ya no se pueden quedar en el lugar donde vivían”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

En los estados de Hidalgo, Veracruz y Puebla se están entregando estufas, refrigeradores y otros apoyos, dijo la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel.

“Para el caso de quienes tuvieron pérdida mayor y pérdida total, que son 62 mil 235 familias, inició la entrega de estos enseres, el fin de semana ya hemos entregado 8 mil 429 al día de ayer”, Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar

Mientras el apoyo llega a otras zonas, los damnificados del huracán Jonh, en Guerrero, siguen esperando ser escuchados por alguna autoridad.

