Claudia Sheinbaum retrasa envío de reforma electoral; Ricardo Monreal explica los motivos

Sheinbaum retrasa reforma electoral; Monreal explica motivos. Foto: Cuartoscuro

La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no será enviada esta noche a la Cámara de Diputados. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, informó que el documento sigue en revisión tras una reunión privada en Palacio Nacional este 2 de marzo.

Al salir del encuentro con la Comisión Especial para la reforma electoral, Monreal explicó que la mandataria realiza ajustes de última hora al texto, por lo que su envío se hará en las próximas horas.

Reforma electoral de Claudia Sheinbaum se enviará en próximas horas

Ricardo Monreal detalló que la presidenta revisa personalmente la redacción de los artículos constitucionales que serán modificados, así como la ley secundaria que acompañará la propuesta.

No se va a mandar esta noche porque se sigue revisando algunos aspectos de la misma iniciativa. Seguramente en las próximas horas se presentará.

Tras casi dos horas de reunión, señaló que es probable que la Cámara de Diputados reciba la reforma electoral este martes.

Ajustes a artículos constitucionales y ley secundaria

Monreal explicó que la revisión incluye la redacción concreta de los cambios constitucionales y la armonización con la legislación secundaria.

Indicó que primero se presentará la reforma constitucional y posteriormente la ley secundaria correspondiente.

Morena busca apoyo del PT y el Verde

El coordinador de Morena reconoció que aún buscan el respaldo del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ya que sin ellos sería complicado alcanzar la mayoría calificada.

Sin ellos es complicado que tengamos mayoría calificada. Vamos a platicar con ellos estos días.

También adelantó que habrá diálogo con partidos de oposición como PAN, MC y PRI.

Prometen debate amplio en la Cámara de Diputados

Por último, Monreal aseguró que el proceso legislativo incluirá un debate amplio de al menos dos semanas. Señaló que Morena está preparado para iniciar la discusión y que buscarán convencer tanto a aliados como a adversarios políticos.

