¿Quién es Waldo Fernández, senador del Partido Verde que denunció a Karina Barrón, funcionaria de Monterrey?

Waldo Fernández. Foto: H. Congreso del Estado de Nuevo León

Waldo Fernández González denunció a Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Social del municipio de Monterrey, en Nuevo León, por cohecho y falsedad de declaraciones. Lo que derivó en la detención de la funcionaria municipal, de acuerdo con información oficial.

Pero ¿quién es Waldo Fernández González, senador que denunció a Karina Barrón?

Originario de Nuevo León, Waldo Fernández González es licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León de donde se graduó en 1993.

De acuerdo con información oficial, en 2001 fue colaborador en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Posteriormente, de 2011 a 2013 fue parte del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Monterrey, Nuevo León.

Como parte de su carrera en la política, Waldo Fernández González fue diputado federal en la LXIII Legislatura de 2015 a 2018. Posteriormente, de 2021 a 2024, fue diputado local en la LXXVI Legislatura del Congreso de Nuevo León.

De acuerdo con información del Congreso del Estado de Nuevo León, Fernández González, también es socio fundador del corporativo Fernández, Fromow Rivera y Asociados.

Actualmente, Waldo Fernández González es militante de la 4T y senador por el Partido Verde.

¿Por qué Waldo Fernández González denunció a Karina Barrón?

Karina Barrón, quien fue detenida recientemente, denunció a Waldo Fernández González por acoso y violación; sin embargo, las acusaciones fueron falsas.

Tras la detención de Barrón, Fernández González aseguró ser víctima de“guerra sucia”, con apoyo de la Fiscalía del Estado de Nuevo León.

“Yo fui víctima de guerra sucia y de un montaje con la participación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. Ellos admitieron a trámite una denuncia de violación por una persona que nunca se identificó en ninguna parte del proceso. Jamás se identificó. No hubo un dictamen médico ni un dictamen psicológico… No podemos normalizar las calumnias, la difamación, la guerra sucia”. Waldo Fernández González

¿Violencia política de género?

El caso de Waldo Fernández González, señalado de violación y acoso cuando era candidato a senador, ha generado la duda sobre si se trató de violencia política de género.

De acuerdo con el INE, la violencia política por razones de género ocurre cuando hay acciones u omisiones dirigidas a una persona por razón de su género, con un impacto diferenciado que menoscabe o anule sus derechos político-electorales, incluso en el ejercicio de un cargo público.

Con la información disponible, no se puede afirmar violencia política de género ni en el caso de Waldo Fernández González ni en el de Karina Barrón, porque no se acredita una motivación basada en el género.

Podría tratarse de violencia política o un conflicto político, pero el elemento clave —una motivación basada en el género— no está demostrado.

Para que se configure, tendría que acreditarse que las acciones se dirigieron contra la persona por su género y que afectaron de forma desproporcionada sus derechos políticos.

