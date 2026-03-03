SEP confirma vacaciones de Semana Santa 2026: fechas oficiales

GENERANDO AUDIO...

SEP confirma vacaciones de Semana Santa.Foto: Getty Images

Las vacaciones de Semana Santa fueron confirmadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y aplicarán para alumnos de educación básica en todo México. El periodo abarcará los meses de marzo y abril, según el calendario escolar oficial.

De acuerdo con la SEP, el receso escolar será de dos semanas completas. La Semana Santa 2026 se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, pero las vacaciones escolares iniciarán antes y terminarán después de esas fechas litúrgicas.

Vacaciones de Semana Santa 2026

El calendario oficial de la SEP establece que las vacaciones comenzarán el lunes 30 de marzo de 2026 y concluirán el viernes 10 de abril de 2026.

Esto significa que:

El último día de clases será el viernes 27 de marzo

El regreso a clases será el lunes 13 de abril

La medida aplica para escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

Es importante recordar que, aunque la Semana Santa tiene un fuerte significado religioso y social, no es un descanso obligatorio para trabajadores, según la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, las escuelas sí suspenden actividades académicas.

¿Qué es la Semana Santa y por qué cambia de fecha?

La Semana Santa es una celebración cristiana que conmemora los últimos días de Jesús, desde su entrada a Jerusalén hasta su resurrección.

Las fechas cambian cada año porque se calculan con base en el calendario lunar. Desde el Concilio de Nicea, en el año 325, se estableció que el Domingo de Resurrección debe celebrarse el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera, alrededor del 21 de marzo.

Por eso puede caer entre finales de marzo y finales de abril.

Fechas clave de Semana Santa 2026

Domingo de Ramos: 29 de marzo

29 de marzo Jueves Santo: 2 de abril

2 de abril Viernes Santo: 3 de abril

3 de abril Sábado de Gloria: 4 de abril

4 de abril Domingo de Resurrección: 5 de abril

Durante estos días suele aumentar la movilidad turística en playas, balnearios y destinos religiosos del país.

La SEP ya dejó claro el calendario, por lo que las familias pueden planear con anticipación viajes o actividades.

El próximo regreso a clases será el lunes 13 de abril de 2026.

