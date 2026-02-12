A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | jueves 12 de febrero de 2026

| 09:09 | Redacción | UnoTV | CDMX

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

  • Hallan camioneta con cinco cadáveres en San Pedro Navolato, Sinaloa. Fiscalía analiza identidad de las víctimas
  • Diputados del PAN denunciaron un subejercicio en el programa de vacunación durante el gobierno de AMLO, por 44 mil millones de pesos
  • Senado de la República aprueba en lo general y particular la reforma laboral de 40 horas
  • Operativo de la marina mexicana y la guardia costera de EE.UU., permitió el aseguramiento de 188 bultos “varias” toneladas de cocaína, informo la SEMAR
  • Alertan por página falsa para tramitar pasaporte mexicano; ya hay víctimas
  • Rusia detendrá vuelos y repatriará a turistas por crisis energética en Cuba a partir de hoy

