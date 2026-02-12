Enfrentamiento deja tres muertos en Villanueva, Zacatecas

GENERANDO AUDIO...

Enfrentamiento en Villanueva, Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Un fuerte operativo de seguridad continúa este jueves en el municipio de Villanueva, en Zacatecas, tras el enfrentamiento entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada que dejó como saldo tres personas sin vida.

La agresión tuvo lugar en la zona centro, a espaldas del mercado municipal, en un predio conocido como “El Vado”. Pobladores alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, se trató de un choque armado entre integrantes de grupos delictivos rivales. En el lugar también fue localizado un vehículo color guinda abandonado.

“En el municipio de Villanueva se registró un enfrentamiento entre integrantes de grupos antagónicos de la delincuencia organizada, en donde tres civiles armados, lamentablemente, perdieron la vida”, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno.

¿Hay detenidos en Villanueva?

Autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un fuerte operativo de seguridad, intensificando patrullajes en la zona para dar con los responsables. Hasta el momento no se reportan detenciones.

“Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía general de Justicia del estado y de la República se encuentran ya en la zona para reforzar la seguridad, para reforzar el municipio de Villanueva en un operativo que tiene como objeto dar con los responsables”, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno.

Villanueva es considerado un territorio en disputa entre células criminales, lo que ha generado enfrentamientos recurrentes. A finales de enero, policías estatales fueron agredidos con explosivos en el poblado de Tayahua, perteneciente al mismo municipio.

Las fuerzas de seguridad mantienen un amplio despliegue en la región mientras continúan las investigaciones.

