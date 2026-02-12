CDMX busca multas de hasta 281 mil pesos y 12 años de cárcel por matar perros y gatos

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, analizan imponer cárcel a quien cause muerte de perros. Foto: Cuartoscuro

El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) analiza una iniciativa para imponer hasta 12 años de prisión y multas de hasta 281 mil pesos a quienes causen la muerte de perros o gatos, así como endurecer las sanciones por violencia sexual contra seres sintientes, con penas de hasta seis años de cárcel y 234 mil pesos de multa.

¿Las sanciones serían para algunos?

La propuesta fue presentada por la diputada Jannete Guerrero Maya ante el Congreso local y busca reformar el Código Penal capitalino para fortalecer las sanciones contra el maltrato animal.

“Esta iniciativa no es ocurrencia, no es exageración y no es castigo por castigo. Es una corrección necesaria. Con penas tan bajas como actualmente está establecido, muchos delitos graves terminan en salidas fáciles, en acuerdos o en sanciones que no reflejan la gravedad del daño”, manifestó la legisladora del PT.

Durante la Sesión Ordinaria de este martes, explicó que en casos de maltrato o crueldad se impondrían de dos a seis años de prisión y multas de 70 mil a 117 mil pesos. Para quienes mantengan o patrocinen lugares ilegales para el sacrificio de animales, las penas irían de cuatro a ocho años de cárcel.

“En la Ciudad de México hemos dado pasos importantes para reconocer que los animales no son cosas, no son objetos, no son desechables y no son propiedad. Son seres sintientes; sienten dolor, miedo, sufrimiento. Y ese reconocimiento ya está en nuestra Constitución. Pero también tenemos que decir con claridad que reconocer no basta si la ley no protege de verdad”, señaló.

La diputada recordó que proteger a los animales también implica proteger a la sociedad y sus esquemas de conducta. “La crueldad se aprende, se normaliza y se reproduce. Combatir el maltrato animal es también prevenir otras formas de violencia y construir una ciudad más justa y más humana”, concluyó.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.