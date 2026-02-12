Llegaron más turistas a México, pero gastaron menos en diciembre del 2025.

GENERANDO AUDIO...

Arribaron más de 10 millones de visitantes internacionales. Foto: Cuartoscuro.

En diciembre de 2025, México recibió más visitantes internacionales, pero el gasto promedio por persona bajó, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Más de 10 millones de visitantes en diciembre

Durante diciembre de 2025 ingresaron al país 10 millones 132 mil 885 visitantes internacionales, lo que representó un aumento de 12.3% frente al mismo mes de 2024.

En la serie mensual que va de diciembre de 2023 a diciembre de 2025, ese dato fue el nivel más alto reportado.

Casi la mitad no se quedó a dormir

Del total de visitantes en diciembre:

5 millones 218 mil 693 fueron turistas internacionales , es decir, personas que pernoctaron una o más noches en México. Esta cifra significó un incremento de 9% anual.

fueron , es decir, personas que una o más noches en México. Esta cifra significó un anual. 4 millones 914 mil 192 fueron excursionistas internacionales, visitantes que no pernoctaron en el país.

El crecimiento de los excursionistas fue de 16.1% respecto a diciembre del año anterior.

Gráfica de entrada de visitantes internacionales. Captura: Inegi.

Baja el gasto promedio, aunque sube entre excursionistas

El gasto medio de los visitantes internacionales en México fue de 372.25 dólares por persona, una caída de 9.3% anual.

En contraste, entre los excursionistas internacionales, el gasto medio subió 2.1%, al ubicarse en 67.34 dólares por persona.

El gasto total subió poco

Pese a la caída en el gasto promedio, el gasto total de los visitantes internacionales en México alcanzó 3 mil 772 millones de dólares en diciembre de 2025, un aumento de 1.9% frente a diciembre de 2024.

