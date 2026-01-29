A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | jueves 29 de enero de 2026

GENERANDO AUDIO...

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Confirman asalto a equipo de Presidencia de la República en carretera 57 de San Luis Potosí; le roban cámaras

✔️ Secuestran a 10 ingenieros de minera canadiense “Vizsla Silver” en Concordia, Sinaloa

✔️ Sarampión sigue a la alza; casos se duplican en CDMX y aumentan a nivel nacional en una semana

✔️ Intenta ganarle al tren y queda prensado, sobrevive para contar lo sucedió en la CDMX

✔️ Detienen a tres personas por masacre de 11 en Salamanca Guanajuato

✔️ Morena refrenda alianza con PT y Partido Verde Ecologista de México, aseguran que no habrá fisuras

✔️ Mexicano libra redadas del ICE en EE. UU., gracias a que “habla inglés fluido”

