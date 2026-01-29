¿Cuál es el estado de salud de los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya?

GENERANDO AUDIO...

Estado de salud de diputados atacados en Sinaloa. Foto: Getty Images/ilustrativa

Los diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres y Elizabeth Montoya sufrieron un ataque a balazos en Culiacán, por lo que horas después, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio a conocer su estado de salud.

Sergio Torres está grave; Elizabeth Montoya está bien: Rocha Moya

Tras el ataque que sufrieron los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres y Elizabeth Montoya, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue entrevistado por algunos reporteros sobre su estado de salud.

Al respecto, el mandatario local dijo que el reporte médico de Sergio Torres es grave y que estaba en quirófano, pero que ya estaba recibiendo atención médica.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

Mientras que el reporte de Elizabeth Montoya, el gobernador sinaloense aseguró que está bien, que ya había platicado con ella y que sólo necesitaba algunas operaciones reconstructivas, aunque no informó de qué tipo.

Además, dijo que quien conducía el vehículo en el que viajaban los legisladores locales, igualmente se encuentra bien, que no tiene mayor problema

“Todavía se mantiene y está en quirófano, está metido en quirófano. Poca información pueden transmitir porque están los médicos encerrados ahí”, indicó Rubén Rocha Moya específicamente sobre el estado de salud del diputado Sergio Torres.

Continúa grave el dirigente de MC en Sinaloa; está intubado y en terapia intensiva

De acuerdo a la última actualización del estado de salud del dirigente y diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, su estado de salud es grave y está intubado en terapia intensiva.

Aunque las autoridades de Salud del Gobierno del Sinaloa no emitieron más detalles sobre el diagnóstico médico, fuentes médicas cercanas señalan que el legislador se mantiene en un estado crítico.

Por otra parte, la legisladora Elizabeth Montoya, quien también fue víctima del ataque por hombres armados ayer en Culiacán, permanece internada en un hospital, se informó que está estable y que será sometida a una cirugía.

Foto ilustrativa: Getty Images.

Hasta el momento, se desconoce cuántos impactos de bala recibió el legislador Sergio Torres así como Elizabeth Montoya, y también en qué partes del cuerpo.

Sin embargo, trasciende que los impactos que tiene Torres Félix son en la cabeza.

Por último, se sabe que los responsables de perpetrar la agresión abandonaron el vehículo color blanco en el que escaparon justo en las inmediaciones de la plazuela Rosales, y que posteriormente robaron una camioneta con caja de una panadería, misma que dejaron abandonada en un estacionamiento de una plaza comercial del sector El Valle.

