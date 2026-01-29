Plutarco Haza y María Aura se divierten en la obra “Le cambio su viej@ por un@ nuev@”

GENERANDO AUDIO...

“Le cambio su viej@ por un@ nuev@”, con Plutarco Haza | Foto: Alberto Estrada

Plutarco Haza y María Aura protagonizan la obra “Le cambio su viej@ por un@ nuev@”, que se presentará en el marco de San Valentín, el próximo sábado 14 y domingo 15 de febrero, en el Teatro Xola de la Ciudad de México.

La comedia relata la historia de Sergio, interpretado por el actor mexicano de 53 años, quien tiene una nueva novia más joven que él y decide presentársela a su ex Sandra, a quien la actriz de 43 años da vida en la puesta en escena.

¿De qué trata “Le cambio su viej@ por un@ nuev@”?

“Le cambio su viej@ por un@ nuev@” trata sobre las diferencias de pareja, las dificultades de comunicación y cómo se va modificando una relación de pareja a lo largo de los años.

“Es una comedia hilarante. La gente se ríe de principio a fin. Tiene un tema tan vigente y actual que las mujeres se ponen del lado de ella y los hombres un poco del mío”. Plutarco Haza

El histrión aseguró que “al final de cuentas, es una comedia romántica, es una historia de amor y, más allá de ponernos en conflicto hombres y mujeres, habla mucho de esta gran reconciliación que viene a partir de nuestras diferencias y el amor”.

Por su parte, María Aura mencionó que la obra no trata sobre sí está bien o no que tanto un hombre o mujer anden con alguien más joven.

“La obra pone sobre la mesa todos estos temas y vamos a ver qué opinan y qué es lo que pasaría”. María Aura

La también actriz de “Y tu mamá también” aseguró estar contenta de poder presentarse en el Teatro Xola con la obra escrita y dirigida por Alonso Barrera, quien es su esposo y con quien lleva varios años haciendo teatro.

“Uno de los teatros favoritos siempre para presentar nuestras obras ha sido el Teatro Xola y hasta ahora no lo habíamos logrado”, expresó.

Sobre por qué solo se presentarán dos días en dicho teatro, la actriz expresó que es una “aventura bastante arriesgada”, porque no es fácil traer gente al teatro.

¿Cuándo ver la obra de Plutarco Haza y María Aura?

La obra “Le cambio su viej@ por un@ nuev@” se presentará el 14 y 15 de febrero en el Teatro Xola de la Ciudad de México. Sobre por qué se presentará únicamente en dos fechas en la capital mexicana, María Aura precisó:

“Es difícil que la gente se tome el tiempo de venir al teatro, sentarse una hora 45 a divertirse y pasar el mejor rato de su vida con nosotros, pero eso no lo van a saber hasta que lleguen al teatro”.

Los protagonistas de la puesta en escena esperan que la gente los apoye para que “revienten” el teatro para que puedan tener más fechas.

La obra también se presentará en ciudades como Querétaro, Monterrey y Colima durante febrero y marzo. También se reconocieron entusiasmados de que también actuarán en Guatemala.

