Claudia Sheinbaum sostiene conversación telefónica con Donald Trump

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una conversación productiva y cordial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos abordaron temas comerciales y el estado actual de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

México y Estados Unidos mantienen diálogo bilateral

A través de un mensaje público, Sheinbaum señaló que el diálogo permitió seguir avanzando en asuntos clave entre ambos países y reafirmar la disposición de mantener una comunicación constante en temas de interés común.

Equipos de ambos países continuarán trabajando

La mandataria detalló que se acordó que los equipos de México y Estados Unidos continuarán trabajando de manera conjunta para dar seguimiento a los temas tratados durante la conversación.

Saludo a Melania Trump

Sheinbaum también compartió que aprovechó el intercambio para saludar a Melania Trump, a quien conoció durante su reciente visita a Washington, en un encuentro que describió como cordial.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.