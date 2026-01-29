Claudia Sheinbaum sostiene conversación telefónica con Donald Trump

| 09:24 | Benell Cortés | Uno TV
Claudia Sheinbaum sostiene conversación con Donald Trump
Foto: Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una conversación productiva y cordial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos abordaron temas comerciales y el estado actual de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

México y Estados Unidos mantienen diálogo bilateral

A través de un mensaje público, Sheinbaum señaló que el diálogo permitió seguir avanzando en asuntos clave entre ambos países y reafirmar la disposición de mantener una comunicación constante en temas de interés común.

Equipos de ambos países continuarán trabajando

La mandataria detalló que se acordó que los equipos de México y Estados Unidos continuarán trabajando de manera conjunta para dar seguimiento a los temas tratados durante la conversación.

Saludo a Melania Trump

Sheinbaum también compartió que aprovechó el intercambio para saludar a Melania Trump, a quien conoció durante su reciente visita a Washington, en un encuentro que describió como cordial.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

¿Cuál es el estado de salud de los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya?

Sinaloa

¿Cuál es el estado de salud de los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya?

Cierres viales nocturnos por obras del paso superior ferroviario "Arco Sur" en Colima

Colima

Cierres viales nocturnos por obras del paso superior ferroviario "Arco Sur" en Colima

Actividad económica creció en 17 estados en el tercer trimestre del 2025

Negocios

Actividad económica creció en 17 estados en el tercer trimestre del 2025

Xiutetelco, Puebla, descubre ciudad prehispánica bajo sus calles

Puebla

Xiutetelco, Puebla, descubre ciudad prehispánica bajo sus calles