Febrero suma 323 homicidios en última semana; Chihuahua encabeza cifras

Homicidios en México. Foto: Cuartoscuro

En México se denunciaron 323 homicidios durante la última semana de febrero 2026, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El estado que lideró las cifras fue Chihuahua con 29 delitos de este tipo.

Durante el fin de semana, en México se cometieron 97 homicidios, de los cuales 45 ocurrieron el sábado 28 de febrero, y 52 el domingo 1 de marzo.

Del lunes 23 de febrero al domingo 1 de marzo de 2026, la SSPC reportó 323 asesinatos, lo que representa una reducción de 12.47% aproximadamente respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 369 delitos de este tipo en el país.

En las fechas citadas, el estado que mayor número de homicidios concentró fue:

Chihuahua: 29

Homicidios por día y estados con más denuncias

23 de febrero: 34

Sonora: 5

Chihuahua: 4

Guanajuato:3

24 de febrero: 53

Chihuahua: 7

Puebla: 6

Estado de México: 4

25 de febrero: 47

Chihuahua: 6

Sinaloa: 6

Ciudad de México: 4

26 de febrero: 45

Morelos: 6

Colima: 5

Chihuahua: 3

27 de febrero: 47

Chihuahua: 5

Guanajuato: 5

Colima: 4

28 de febrero: 45

Veracruz: 6

Baja California: 5

Chihuahua: 1

1 de marzo: 52

Guanajuato: 7

Baja California: 5

Chihuahua: 3

Total en la semana: 323

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se contabilizan 34 mil 544 homicidios, aproximadamente.

Chihuahua, el estado con más homicidios al finalizar febrero

Chihuahua registró 29 denuncias por homicidios en la cuarta y última semana de febrero.

El viernes 27 de febrero, autoridades del estado informaron sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven que había sido privada de la libertad por hombres armados.

El cuerpo de la joven fue hallado en el municipio de Guadalupe y Calvo y tenía varios impactos de bala.

