Reforma laboral de 40 horas se publica mañana: así cambiará tu jornada

Conferencia mañanera Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó que fue aprobada la reforma para la implementación de la semana laboral de 40 horas en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, por lo que será publicada mañana, 3 de marzo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Jornada laboral de 40 horas: puntos relevantes y cómo se implementará

Durante la conferencia mañanera de este lunes, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, destacó los puntos relevantes de la reforma.

Se establece la jornada de 40 horas a nivel constitucional

Descarta la reducción de sueldos, salarios y prestaciones de los trabajadores

Se prohíben las horas extras para menores de edad

La reducción de jornada laboral se realizará de manera gradual 2 horas por año hasta concretar las 40 horas en 2030

Por cada seis días de trabajo, los trabajadores deberán contar por lo menos de un día de descanso

Precisó que con la reducción de la jornada laboral a 40 horas y no sustituir la jornada de ocho horas diarias, se garantizan dos días de descanso.

“Al regular la semana de trabajo a 40 horas y al no sustituir la jornada diaria de ocho horas, estamos con ello garantizando que sean dos días de descanso” Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social.

Explicó que la jornada laboral actual es de 48 horas semanales, por lo que, con la publicación de la reforma en el DOF, esta se irá implementando de manera gradual, con una reducción de dos horas por año hasta alcanzar las 40 horas en 2030, con el objetivo de permitir la adaptación de empresas y centros laborales.

Así queda la implementación de la jornada laboral de 40 horas de manera gradual:

Año Jornada laboral 2026 Entrada en vigor y periodo de transición 2027 46 horas 2028 44 horas 2029 42 horas 2030 40 horas

¿Cómo serán aplicadas las horas extras?

Uno de los cambios principales en la reforma es la regulación de la jornada extraordinaria, la cual queda establecida de la siguiente manera:

Se establecen 12 horas extraordinarias para trabajar de manera voluntaria

Se establece en la Ley Federal del Trabajo (LFT) un tope máximo de 4 horas triples

Las horas extra se contabilizan a partir de la hora 41

Se prohíbe el trabajo extraordinario a personas menores de edad

También se implementará de forma gradual, quedando establecida de la siguiente manera:

Año Semana laboral Horas extra 2026 48 9 dobles y tope de 4 triples 2027 46 9 dobles y tope de 4 triples 2028 44 10 dobles y tope de 4 triples 2029 42 11 dobles y tope de 4 triples 2030 40 12 dobles y tope de 4 triples

Objetivo de la reducción de la jornada laboral a 40 horas

Previamente, el funcionario federal precisó que la reducción de la jornada laboral cumple con el compromiso 60 de 100 de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los objetivos que se plantean con la reforma laboral son:

Reducción de la fatiga y de los accidentes laborales

Mejoría en materia de salud y seguridad en el trabajo

Mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores

Mayor tiempo de descanso

Elaboración de reforma contó con participación de representantes de diferentes sectores

Sostuvo que para poder llevar a cabo la elaboración de la reforma se realizaron:

Diálogos con representantes del sector empresarial, sindical, académico, gubernamental y de sociedad civil

40 mesas de trabajo

Además, precisó que se contó con la participación de 2 mil expertos para analizar la viabilidad y el impacto de la medida.

