Ceniza del Popocatépetl podría afectar a CDMX y 4 estados

Ceniza del Popocatépetl podría afectar la CDMX. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La ceniza del Popocatépetl podría afectar a la Ciudad de México (CDMX), específicamente en la zona oeste, donde se ubica la alcaldía Milpa Alta. Además, cuatro entidades también podrían percibir material volcánico: Puebla, Morelos, Estado de México y Tlaxcala.

Ceniza en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México indicó que, en caso de que “Don Goyo” emita ceniza, esta se desplazaría hacia el oeste y podría afectar a la alcaldía Milpa Alta.

“En caso de emisión de ceniza volcánica, la pluma se dispersaría hacia el oeste, con posible caída de ceniza en la Ciudad de México”.

La dependencia compartió un mapa de la CDMX en el que se observó el posible desplazamiento de la ceniza.

¿Más estados afectados por ceniza?

Por su parte, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla informó que, en caso de expulsión de ceniza, cuatro entidades podrían resultar afectadas por el material del volcán.

En Puebla, las zonas con posible afectación serían Atlixco, Matamoros y Angelópolis. También podrían registrarse afectaciones en Morelos, Estado de México y Tlaxcala.

Actividad del Popocatépetl

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) informó que en las últimas 24 horas se detectaron 19 exhalaciones.

El Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se mantiene en Amarillo Fase 2. En ese sentido, el Cenapred reiteró el llamado a no subir al volcán, ya que debido a la actividad puede arrojar fragmentos incandescentes.

“El Cenapred te insiste: no intentes subir al volcán, pues ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes, como se ha visto recientemente. Respeta el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter; estar dentro de esta zona no es seguro. En caso de lluvias fuertes, aléjate del fondo de las barrancas, debido al peligro de flujos de lodo y escombro”.

