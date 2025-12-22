A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | lunes 22 de diciembre de 2025

| 08:59 | Juan Rivas - Pablo Valdes | UnoTV

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Las de hoy | 22 de diciembre de 2025

Nacional

Las de hoy | 22 de diciembre de 2025

Tercera semana de diciembre registró 334 homicidios; Chihuahua encabezó la lista

Nacional

Tercera semana de diciembre registró 334 homicidios; Chihuahua encabezó la lista

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 22 de diciembre de 2025

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 22 de diciembre de 2025

Tren Lechería–AIFA entrará en operación para vacaciones de Semana Santa

Nacional

Tren Lechería–AIFA entrará en operación para vacaciones de Semana Santa

Etiquetas: