Las de hoy | 22 de diciembre de 2025

| 09:08 | Mario Ostos | Uno TV

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales este 22 de diciembre de 2025.

  • El Universal: Acusan a SME de huachicol eléctrico en perjuicio de CFE

Electricistas disidentes denuncian ante la FGR el robo de energía para operar criptomonedas dentro de instalaciones del sindicato en la sierra poblana; hasta ahora no hay detenidos.

  • Reforma: Detienen a Sheinbaum por obras de tren-AIFA

Habitantes exigen puentes peatonales, agua, drenaje, escuelas y centros de salud.

  • Milenio Diario: Blindar a menores del narco, nuevo capítulo del plan de seguridad

El programa nacional que se lanzará en los próximos días considerará siempre como víctimas a niñas, niños y adolescentes frente al reclutamiento de bandas criminales.

  • La Jornada: Instalan comisión de la verdad en Illinois ante abusos de ICE

El objetivo es combatir la impunidad de agentes migratorios durante redadas.

  • Excélsior: Prohíben cortar abasto de agua pese a adeudos

La nueva ley establece que el impago no será motivo para suspender totalmente el servicio y garantiza un suministro mínimo a los hogares, lo que representa un reto para los operadores.

  • El Financiero: Cederá presión sobre la inflación, prevé Banxico

Contribuirán la apreciación del peso y la postura restrictiva de la política monetaria, señaló la subgobernadora Irene Espinosa Rodríguez.

  • El Economista: La revisión del T-MEC dará inicio en enero, anuncian México y Canadá

Las conversaciones bilaterales comenzarán en una primera fase durante el arranque de 2026.

