A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | lunes 26 de enero de 2026

| 07:33 | Redacción | UnoTV | CDMX

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Suspenden clases por frío intenso en Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Puebla
✔️ Agente del ICE mata a tiros a un enfermero estadounidense
✔️ Ministros de la Corte ya no usarán las camionetas nuevas blindadas
✔️ Michoacán reporta la primera muerte por sarampión en 2026
✔️ Listo el Super Bowl 60. Patriotas contra los Halcones Marinos de Seattle

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

