Popocatépetl se prende: autoridades piden esto tras aumento de actividad

Cenapred envía recomendaciones por actividad del Popocatépetl. Foto: Cuartoscuro

Este domingo 25 de enero, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), las autoridades emitieron una serie de recomendaciones ante el incremento de actividad de Volcán Popocatépetl.

En su cuenta de X, la Cenapred confirmó que, durante el 24 y 25 de enero, el Volcán Popocatépetl registró 14 exhalaciones de baja intensidad. Por tal motivo, el semáforo de alerta volcánica se mantuvo en amarillo fase 2.

Sin embargo, las autoridades recomendaron a la población no acercarse al volcán. Además, invitaron a las personas a protegerse de las cenizas volcánicas con cubrebocas.

Además, la institución hizo un llamado a la población para alejarse de barrancas en caso de lluvia, tras el peligro por flujos de lodo y escombros.

El Cenapred te insiste: no intentes subir al volcán, pues ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes, como se ha visto recientemente. Respeta el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter, estar dentro de esta zona no es seguro. En caso de lluvias fuertes, aléjate del fondo de las barrancas, debido al peligro de flujos de lodo y escombro.

Popocatépetl no tendría grandes variaciones para este 2026

De acuerdo con la información de la Cenapred, junto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la actividad en el Volcán Popocatépetl no tendrá aumentos importantes en este año, con respecto a la actividad volcánica del 2025.

El reporte lanzado por ambas instituciones señala que habrá eventos de periodo largo, sismos volcanotectónicos, esporádicas explosiones y exhalaciones, así como posible expulsión de balísticos. Si bien no representan un riesgo, las autoridades sugieren a la población a estar siempre alerta.

