Padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa encabezan las movilizaciones en CDMX este 26 de enero

Movilizaciones en CDMX este 26 de enero de 2026. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 26 de enero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas una marcha, cinco concentraciones, cinco citas agendadas, una rodada ciclista, dos eventos de esparcimiento y 10 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Marchas

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 16:00

16:00 Lugar de inicio: Ángel de la Independencia

Ángel de la Independencia Destino: Hemiciclo a Juárez

Hemiciclo a Juárez Demanda: Exigir verdad, justicia y castigo a los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes

Exigir verdad, justicia y castigo a los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes Aforo estimado: 300 personas

300 personas Observaciones: Posible arribo de autobuses con manifestantes y adhesión de otras organizaciones sociales

Concentraciones

Seguidoras del grupo BTS

Alcaldía: Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo Hora: 10:00

10:00 Lugar: Embajada de la República de Corea

Embajada de la República de Corea Demanda: Precios justos en boletos y rechazo a irregularidades en la preventa

Precios justos en boletos y rechazo a irregularidades en la preventa Aforo: 60 personas

Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 11:00

11:00 Lugar: Centro Nacional de Comunicación Social (Roma Norte)

Centro Nacional de Comunicación Social (Roma Norte) Actividad: Conferencia de prensa sobre comunidades afectadas por contaminación tóxica

Conferencia de prensa sobre comunidades afectadas por contaminación tóxica Aforo: 30 personas

Colectivo “Plataforma 4:20”

Alcaldías: Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez

Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez Hora: 13:00

13:00 Puntos: Av. Río Churubusco (varios cruces)

Av. Río Churubusco (varios cruces) Demanda: Reducción de riesgos y promoción del uso responsable del espacio público

Reducción de riesgos y promoción del uso responsable del espacio público Aforo: 90 personas

La Comuna 4:20

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 15:00

15:00 Lugar: Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Sur

Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Sur Actividad: Mesa informativa sobre regulación del cannabis

Mesa informativa sobre regulación del cannabis Aforo: 50 personas

Familiares y amigos de ex alumno de la FES Acatlán (UNAM)

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 16:30

16:30 Lugar: Fiscalía General de la República

Fiscalía General de la República Demanda: Liberación de ex alumno detenido

Liberación de ex alumno detenido Aforo: 80 personas

Citas agendadas (posibles plantones)

Sindicato de la Unión de Trabajadores del IEMS

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 14:00

14:00 Lugar: Secretaría de Gobierno (Centro Histórico)

Secretaría de Gobierno (Centro Histórico) Demanda: Pago completo a docentes, estabilidad laboral y condiciones administrativas claras

Pago completo a docentes, estabilidad laboral y condiciones administrativas claras Aforo: 40 personas

Padres de familia de la Primaria Vicente Guerrero

Alcaldía: Cuajimalpa

Cuajimalpa Hora: 10:00

10:00 Demanda: Aclaración de recursos para reparación del plantel

Aclaración de recursos para reparación del plantel Aforo: 30 personas

Trabajadoras sexuales independientes y unidas

Alcaldía: Xochimilco

Xochimilco Hora: 10:00

10:00 Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Sur

Reclusorio Preventivo Varonil Sur Demanda: Justicia y reparación del daño en un caso de feminicidio en grado de tentativa

Justicia y reparación del daño en un caso de feminicidio en grado de tentativa Aforo: 20 personas

Rodadas ciclistas

“Al mural Isaac del Toro – The Warriors”

Alcaldía: Iztapalapa

Iztapalapa Hora: 20:00

20:00 Salida: Av. Tláhuac y Av. Anillo Periférico

Av. Tláhuac y Av. Anillo Periférico Destino: Mural Isaac del Toro, Centro

Mural Isaac del Toro, Centro Aforo: 20 personas