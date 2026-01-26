Evita fraudes y descubre dónde pagar el trámite del pasaporte

GENERANDO AUDIO...

Realiza el pago de tu pasaporte de manera segura. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró a la ciudadanía a través de un post vía X, que el pago del trámite de pasaporte debe realizarse exclusivamente en instituciones financieras o bancos autorizados, con el objetivo de evitar fraudes y afectaciones económicas a las personas solicitantes.

¿Qué pagos no son válidos?

La dependencia federal precisó que el trámite no debe pagarse bajo ninguna de las siguientes modalidades, ya que no forman parte de los procedimientos oficiales:

Tiendas de conveniencia

Depósitos en cuentas bancarias de particulares

Enlaces enviados a través de redes sociales o chats

Pagos en efectivo en oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriore (SRE)

La SRE subrayó que ninguna oficina de la dependencia recibe dinero en efectivo para la expedición o renovación del pasaporte, por lo que cualquier solicitud en ese sentido debe considerarse fraudulenta.

Para realizar el trámite de manera segura, la autoridad recordó que la única plataforma oficial para agendar citas es: http://citas.sre.gob.mx y de igual forma podrás consultar vía WhatsApp al número 5589324827 para resolver dudas o algún tipo de orientación.

Llamado a la ciudadanía

La Secretaría exhortó a las personas a verificar siempre la información en canales oficiales, evitar intermediarios y no compartir datos personales o bancarios, con el fin de prevenir engaños relacionados con el trámite del pasaporte.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.