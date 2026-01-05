A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | lunes 5 de enero de 2026
A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
✔️ Maduro comparece en Nueva York tras ser detenido y trasladado a Estados Unidos
✔️ Captura de Maduro genera crisis diplomática e impacto internacional
✔️ Estados Unidos justifica operación militar para detención de Maduro
✔️ CDMX: Reportan protestas frente a Embajada de Estados Unidos por captura de Maduro
✔️ Embajada de Venezuela: Registran manifestaciones y contraprotestas en CDMX
✔️ Reyes Magos: Reportan récord de ventas y alza de precios en consumo 2026
