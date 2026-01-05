Víctimas del Tren Interoceánico presentarán denuncia ante la FGR en contra de constructoras y funcionarios

GENERANDO AUDIO...

La firma de abogados Vega Mac Gregor Arellano informó que un grupo de víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de constructoras y funcionarios del Gobierno que estarían involucrados en la tragedia ocurrida el pasado 28 de diciembre.

Víctimas del Tren Interoceánico presentarán denuncia ante la FGR

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la firma de abogados especializada en materia penal informó que mañana lunes, 5 de enero, las víctimas del Tren Interoceánico y sus representantes legales acudirán a las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México para presentar una denuncia. Minutos antes, ofrecerán un mensaje a los medios de comunicación en el que se darán a conocer más detalles.

El escrito menciona que la denuncia penal ante la FGR involucra a “diversas constructoras, contratistas y servidores públicos, presuntamente involucrados en los hechos que derivaron en dicho siniestro”.

Vega Mac Gregor Arellano añade que los afectados expondrán ante la autoridad ministerial las irregularidades detectadas, así como las “graves fallas en la construcción, rehabilitación, supervisión y operación de la Línea Z” del Tren Interoceánico. También se darán a conocer las exigencias de las víctimas.

La cita es este lunes de enero a las 11:00 horas, en la sede de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

