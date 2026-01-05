GENERANDO AUDIO...

La Embajada de Estados Unidos en México lanzó un llamado urgente, dirigido a todos aquellos que tengan cita para tramitar su visa este lunes 5 de enero de 2026.

La embajada llamó a las personas con citas de visa y ciudadanía a que ingresen este lunes a sus instalaciones por la intersección de las calles Casa de la Moneda y Presa Falcón.

“Esta medida ayuda a gestionar el acceso al edificio mientras se mantienen los procedimientos de seguridad para los clientes y el personal. La Embajada continuará monitoreando las condiciones locales y compartirá actualizaciones si es necesario cambiar los arreglos de las citas.”, detalló la dependencia.

El cambio podría obedecer a posibles protestas tras la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, como las registradas el sábado 3 de enero.

Protestas por captura de Maduro alcanzan Embajada de EE.UU.

Tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en Venezuela, un grupo de personas se manifestó este sábado 3 de enero afuera de la Embajada de Estados Unidos en México, en contra de la intervención de tropas americanas en el país sudamericano.

Algunos inconformes realizaron pintas en la fachada de la nueva sede ubicada en la colonia Irrigación, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Por la congregación de manifestantes, hubo presencia de elementos tácticos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Unotv.com realizó un recorrido para saber el sentir de ciudadanos venezolanos, sin embargo, no encontró a personas de dicha nacionalidad en la protesta.

En tanto, en la Embajada de Venezuela en México, elementos tácticos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cedieron y dejaron pasar a manifestantes afines a Maduro, quienes lanzaron consignas frente a la sede.

Durante esta movilización, manifestantes agredieron a venezolanos. A un hombre lo expulsaron, le lanzaron botellas y casi lo golpearon con palos. A dos jóvenes, por estar en contra del apoyo a Maduro, las expulsaron, les arrojaron agua y a una le tiraron su celular. Todo quedó captado en video.

