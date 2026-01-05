Claudia Sheinbaum rechaza posibilidad de intervención de Estados Unidos: se mantendrá esquema de colaboración

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @Claudiashein

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó enfática la posibilidad de una intervención de Estados Unidos en territorio mexicano, asegurando que “no es una opción”.

Durante su visita a Hidalgo este domingo, aseguró, tras los recientes comentarios del mandatario estadounidense, Donald Trump, de que “algo habrá que hacer con México” sobre la crisis del narcotráfico, que la política exterior hacia Washington no cambiará y que la relación debe mantenerse bajo un esquema de colaboración y respeto a la soberanía, descartando cualquier tipo de subordinación.

Responsabilidad compartida

De igual forma, la mandataria federal planteó que el combate a la inseguridad y al crimen organizado requiere un esfuerzo mutuo, exigiendo resultados concretos al gobierno de Estados Unidos:

En este sentido, Sheinbaum Pardo señaló que es imperativo que Estados Unidos detenga el flujo de armamento que llega a México desde su frontera, así como que refuerce el combate a las propias organizaciones criminales que operan dentro del territorio estadounidense.

De igual forma, reiteró que México actúa para evitar que las drogas lleguen al norte, pero que la corresponsabilidad es la única vía para solucionar el conflicto, a la vez que reafirmó que, aunque se mantiene una comunicación constante con Washington para temas de seguridad, el principio de soberanía nacional es innegociable.

Mientras que también descartó que existan reportes de mexicanos afectados por el operativo en Venezuela.

Rechazo a la operación militar en Venezuela

Por otro lado, respecto a la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores mediante fuerzas armadas estadounidenses, la presidenta Sheinbaum reiteró su condena a las acciones unilaterales.

Agregó que México se guía por la Doctrina Estrada, la no intervención y la solución pacífica de controversias, por lo que insistió en que la crisis venezolana debe encausarse por las vías diplomáticas y multilaterales, luego de que el sábado recordó la máxima de Benito Juárez de que “entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

De igual forma, por la mañana el Gobierno de México se unió a España, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay en un comunicado oficial rechazando la intervención militar por contravenir el derecho internacional y elevar los riesgos para la población civil.

