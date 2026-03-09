A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | lunes 9 de marzo de 2026

| 07:02 | Pablo Valdes - Juan Rivas | UnoTV | CDMX

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Bloque Negro vandaliza negocios y causa destrozos en marchas del 8M
✔️ Irán desafía a Trump: elige a Mojtaba Jamenei como líder supremo y lanza misiles a Israel
✔️ Muere el séptimo militar estadounidense en guerra contra Irán
✔️ Cuarta tormenta invernal congela estados del norte de México
✔️ Checo Pérez regresó a la Fórmula 1 y quedó en lugar 16

