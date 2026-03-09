Las de hoy | 9 de marzo de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 9 de marzo de 2026

El Universal: El Mencho buscaba controlar corredor de coca y precursores

El extinto Nemesio Oseguera dirigía una estrategia para dominar la sierra-costa de Michoacán, región clave para el trasiego de drogas y sustancias químicas que colinda con Colima y Jalisco.

Reforma: Atacan ordeña (pero) crecen pérdidas 14%

Reportan en Pemex merma económica de 23 mil 491 millones sólo durante 2025.

Excélsior: Mojtaba Jamenei, líder supremo en Irán

El Hijo de Jamenei, Mojtaba Jamenei, es el nuevo líder supremo de Irán. Se dicen listos para seis meses de guerra.

Milenio Diario: CJNG protagonizó 556 tiroteos en 2025 con más de mil muertos

Datos de la Universidad de Uppsala revelan que la organización fundada por El Mencho está vinculada con 14 asesinatos cada día desde su surgimiento en 2010.

La Jornada: Mujeres exigen justicia y fin de la violencia

Las calles del mundo se tiñen de morado; 120 mil marchan en CDMX.

El Financiero: México puede atraer inversión ante tensión geopolítica

Ven inversionistas al T-MEC como un mecanismo de certidumbre para traer capitales a la región.

El Economista: Mercados entran en pánico

Países petroleros reducen su producción; tipo de cambio rebasó los 18 pesos por dólar.

