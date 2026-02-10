A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | martes 10 de febrero de 2026

| 08:15 | Redacción | UnoTV | CDMX

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Pese a violencia y desapariciones, sí se llevará a cabo carnaval de Mazatlán
✔️ Chihuahua: secuestran a cinco mineros, pero tras fuerte operativo, fueron liberados
✔️ Desaparecen dos empresarios en San Luis Potosí: Pablo Ortega Venegas y Oscar Osvaldo Silva
✔️ Sistema Cutzamala garantiza agua por dos años; está al 86% de su capacidad
✔️ Vuelven cubrebocas al Estado de México por contagios de sarampión: Secretaría de Salud estatal
✔️ Escasez de combustible en Cuba aún no impacta en vuelos desde Yucatán

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 10 de febrero de 2026

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 10 de febrero de 2026

¡Tarjeta Azul! Hoteles alistan defensa contra la trata infantil en el Mundial

Nacional

¡Tarjeta Azul! Hoteles alistan defensa contra la trata infantil en el Mundial

Vacunas de última tecnología se producirán en México tras acuerdo con Moderna, Birmex y Liomont: Sheinbaum

Nacional

Vacunas de última tecnología se producirán en México tras acuerdo con Moderna, Birmex y Liomont: Sheinbaum

Reforma de 40 horas no es “tomadura de pelo”, dice Ignacio Mier

Nacional

Reforma de 40 horas no es “tomadura de pelo”, dice Ignacio Mier

Etiquetas: