¡Tarjeta Azul! Hoteles alistan defensa contra la trata infantil en el Mundial

A pocos meses del Mundial de futbol, México enfrenta un riesgo grave de aumento en la trata infantil, especialmente en zonas turísticas y de hospedaje. Autoridades y organizaciones alertan que los mega eventos deportivos suelen detonar más casos por la llegada masiva de visitantes, la saturación de servicios y el mayor consumo de alcohol.

El problema no es menor. México ocupa el segundo lugar en América Latina y el lugar 12 a nivel mundial en trata infantil ligada al turismo, de acuerdo con datos de REDIM, World Vision y la OCDE. El antecedente más cercano ocurrió en Brasil 2014, donde las denuncias por violencia y abusos contra menores aumentaron 17%, según UNICEF. Con el Mundial en puerta, el foco vuelve a estar en hoteles y alojamientos.

Tarjeta Azul, hoteles y Mundial: la estrategia contra la trata infantil

El sector hotelero mexicano comenzó a reforzar protocolos para detectar y frenar la trata infantil durante el Mundial. La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) confirmó que capacita a su personal para identificar señales de alerta y aplicar códigos de conducta en recepción y áreas comunes.

Entre los indicadores oficiales que se revisan están:

Arreglo personal inusual para la edad

Ropa ajustada, corta o transparente

Exceso de maquillaje

Temor excesivo o señales físicas de violencia

Acreditar parentesco con documentos

Registro puntual de entradas y salidas

Como parte de estas acciones, UNICEF México impulsa la llamada Tarjeta Azul, una herramienta en proceso de implementación que busca convertir las llaves electrónicas de los hoteles en un canal de información y prevención. La tarjeta permitiría difundir datos clave, rutas de ayuda y números de atención a víctimas, no solo en sedes mundialistas, sino en cualquier hotel o institución que decida adoptarla, según confirmó el organismo.

Sin embargo, especialistas advierten que el reto es mayor. La medida es voluntaria y podría no aplicarse en todos los alojamientos, especialmente en plataformas digitales, donde los controles suelen ser más laxos. Además, organizaciones civiles alertan que hasta 90% de los casos no se denuncian, lo que dificulta la intervención de las autoridades.

De esta forma, el Mundial pondrá a prueba la coordinación entre hoteles, autoridades y organismos internacionales. Sin embargo, la protección de niñas, niños y adolescentes no admite empates.

